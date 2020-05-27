Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: просит 1 гривню компенсации за "бандита"

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.

Источник: его адвокат Денис Цыпин в видеообращении.

Прямая речь: "Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде".

Детали: Иск подан в Печерский районный суд Киева. Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.

Что предшествовало: Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

Городской голова Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

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