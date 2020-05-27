Мэр Черкасс подал иск против Зеленского: просит 1 гривню компенсации за "бандита"
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд иск о защите чести и достоинства на президента Владимира Зеленского.
Источник: его адвокат Денис Цыпин в видеообращении.
Прямая речь: "Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко "бандитом". Вот ответ. Увидимся с президентом Украины в суде".
Детали: Иск подан в Печерский районный суд Киева. Согласно документу, Бондаренко просит взыскать с Зеленского моральный ущерб за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере одной гривни.
Что предшествовало: Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
Городской голова Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
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Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
- Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
- Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.