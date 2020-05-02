Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

За останні два дні мер Черкас Анатолій Бондаренко став зіркою українського Facebook.

Вся стрічка соцмережі у його відеозверненнях, мемах та жартах про Бондаренка і Черкаси.

А все тому, що з 1 травня міська влада Черкас самостійно почала послаблювати карантин у місті.

Через це поліція відразу відкрила кримінальне провадження, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що мер "загрався", а президент Володимир Зеленський навіть передав Бондаренку "привіт" через своє відеозвернення.

Та, схоже, що така реакція влади меру Черкас лише на руку. Його вже почали підтримувати в інших містах: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків публічно підтримав свого колегу, а у Мукачевому та Дніпрі також послабили карантин.

Вступилася за Бондаренка і "Батьківщина" Юлії Тимошенко, яка підтримувала його на виборах мера в Черкасах:

"Полум’яні привіти" від гаранта Конституції на адресу мера Черкас, а також відверті погрози Анатолію Бондаренку від чиновників президентської канцелярії переходять будь-які межі. Подібного зухвальства українська незалежність ще не знала".

"Українська правда" записала коротке інтерв'ю з Анатолієм Бондаренком про карантин, ситуацію у місті, його конфлікт із командою президента та майбутні місцеві вибори.

Бондаренко дав зрозуміти, що принаймні деякі мери підтримують контакт один з одним, думають над створенням партії та не координують свої дії з Офісом президента.

Примітно, що публічна активність мера не виглядає хаотичною – його звернення та дописи у соцмережах досить продумані й технологічні.

Часом складається враження, що він озвучує заготовлені месиджі, які могли б сподобатися його виборцям. Мер запевняє, що є "самостійною і самодостатньою людиною".

– У своєму останньому відео у Facebook ви звернулися до Зеленського і сказали: Черкаси будуть чинити опір. Про який опір ви говорите?

– Я процитував тизер з відомого фільму "Черкаси", що є символом незламності духу міста Черкаси і духу людей, які проживають у вільному козацькому місті.

Найбільше, що обурює жителів нашого міста, – це те, що застосовується закон України вибірково. Що простий підприємець, який годує свою родину невеликим бізнесом, який тримає кав'ярню чи будівельний невеликий магазинчик, не може працювати, а великий будівельний гіпермаркет може працювати.

Жителів міста глибоко обурює те, що вони не можуть відвідати парк, а повинні ходити в ломбард, що вони не можуть відвідати парк із дитиною, але можуть з собакою.

Просто фактично те, що діється в Україні, – це соціальна несправедливість. Я кажу, що виконавчий комітет виключно відновив соціальну справедливість.

– Ви послабили карантин в Черкасах з 1 травня. Ці послаблення зараз працюють?

– Ви знаєте, всім жителям нашої країни відомо, що не так легко запустити те підприємство, яке не працювало півтора місяця. Ми прийняли це рішення, але коли я спілкувався з нашими підприємцями, вони сказали, що їм потрібно десь чотири-п'ять днів, щоб просто почати працювати. Так само і з продуктовими ринками, яким дозволив працювати Кабінет міністрів, тому що продукції поки що немає.

Тобто можна сказати, що ми послабили, але підприємства міста не готові надавати свої послуги в повному обсязі.

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– Чому ви пішли на послаблення карантину без координації з Кабміном?

– Давайте я скажу так: а яка ж у нас координація з Кабміном в обласних центрах? Я вже не кажу про районні центри… Крім селектора і крім того, що "ми сказали робити так" – це все одно, що сказати "денег нет, но вы держитесь", ви все робіть, все купуйте, а ми будемо вами керувати.

Це дуже гарно, але в цивілізованих країнах, коли уряди запроваджують карантин, то вони повиннні якось громадам компенсовувати втрати. Наш бюджет недоотримав 100 млн гривень за попередній місяць. Для міста це надзвичайно великі кошти. Я відверто скажу, що не знаю, як ми будемо платити аванси близько 15 травня.

І це не тільки моя проблема, це проблема всіх обласних центрів. Що Кабмін каже? "Ну то беріть кредити". Це дуже гарно, що брати кредити. Але ці кредити доведеться віддавати.

А те, що найбільше жителів міста турбує, – це соціальна несправедливість, вибіркове застосування карантинних заходів.

– Поліція розпочала кримінальне провадження після рішення міськвиконкому про послаблення карантину. І пояснює, що своїм рішенням ви порушили постанову Кабміну щодо запобігання поширення коронавірусу. Чому все-таки ви вважаєте, що на вас чиниться тиск?

– Ви знаєте, у мене з постановами Кабміну надзвичайно довгі стосунки. Є така постанова Кабміну про розподіл коштів дорожнього фонду, якої губернатори повинні дотримуватися. Цю постанову Кабміну застосували ще за Володимира Гройсмана, де до 20% коштів повинні були спрямовуватися на дороги місцевого значення, тобто на комунальні дороги.

Жодного разу, хоч ми і сотні мільйонів гривень платили до бюджету, обласна державна адміністрація не дала місту ні копійки протягом трьох років. Так і цей рік.

Тому у мене питання: так чому пан прем'єр-міністр і правоохоронці не притягують голів ОДА за невиконання постанови Кабміну?

– А на них ви скаржилися?

– Так я скільки разів про це говорив в прямих ефірах! Ну, скільки я можу скаржитися?

Я думаю, що у нас є прокуратура, яка моніторить це все, інтернет, ЗМІ, звернення на сесіях обласних рад. Мені цікаво, чи в нас вибірково застосовується закон? Мені здається, що він застосовується тільки до людей, які не бояться сказати правду.

– Повертаючись до вибірковості карантину. Ви ж як місцева влада могли заборонити працювати "Епіцентру"?

– Скажемо так, коли Кабмін прийняв постанову про карантин, і коли у нас перші дні він почав працювати, ми закрили його разом з поліцією. Ми закрили його! Але ж зрозуміло, що потім все це діло працює, він відкрився, і у нас шалені там черги.

А поряд з цим "Епіцентром" є невеликі будівельні магазинчики. Так я не можу пояснити власникам цих магазинчиків, чому вони не працюють.

– Тобто ви закривали торговельний центр?

– Так, ми його закривали у перший же день. Навіть наш начальник поліції Олександр Кокоба працював над цим питанням. Повірте мені, що в нас тут прекрасні стосунки з поліцією...

– Як їм тоді вдавалося працювати, якщо ви їх закривали?

– А так. Ми їх закрили на один день, а далі вони відкривалися і спокійно собі працювали.

– Як це можливо? Їх хтось кришував?

– Я не можу цього знати, тому що займався іншими справами: господарськими справами, поповненням бюджету, лікарнями.

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– Ще півтора місяця тому ви відстоювали ідею жорсткого карантину…

– Ви знаєте, ми були одними з перших, хто впровадив найжорсткіший карантин. Я відверто скажу, що ми останніми запустили громадський транспорт для працівників поліції та інших установ.

Наші люди, які працюють в Черкаській міській раді, деякі з них працюють по 18-20 годин, ми не пішли їм назустріч – вони пішки ходили на роботу. Пішки ходили! Ми возили виключно медиків.

Потім стало зрозуміло, що почалися такі собі маленькі скандали: а чому не включили працівників обласної державної адміністрації? Я кажу: "Друзі, тому що ми не включили працівників Черкаської міської ради. Закон повинен діяти для всіх". Отакі з'явилися протистояння.

– Ви маєте на увазі протистояння ОДА і міської влади?

– Так. Потім з незрозумілих причин Черкаську обласну спеціалізовану лікарню зробили лікарнею для надання допомоги від COVID-19.

Коли у нас у міській інфекційній лікарні, яка лікує фактично 70% області, було 24-25-26 пацієнтів – з них 18 хворих на COVID. А у нас 100 ліжок в інфекційній лікарні.

Тобто недолугі дії влади зупинили допомогу жителям області.

– Ввечері ви запостили скрін нібито переписки із Сергієм Трофімовим. Перед публікацією ви перевіряли, чи це був справжній контакт Трофімова?

– Я скажу так: зранку цей номер зник. Коли ця переписка відбувалася, я виходив якраз в ефір на одному з телеканалів, тому зі мною була прес-служба, заступник голови обласної ради був в кабінеті. Це все ми бачили.

А щодо пана Трофімова, ми з ним гарно знайомі, у нас є багато спільних знайомих. Я скажу так: це зрозуміло, що це був він.

Коли пан Трофімов представляв першого губернатора після президентства Зеленського, він просив мене допомагати йому, я допомагав.

Другий раз наші спільні друзі просили мене допомагати на виборах у другому турі. Це ж не написав чомусь пан Єрмак, пан Тимошенко чи Іванов, Петров. Це написала людина, яка мене знає.

Про пранкерів цікава історія, напевно, думали-думали, сиділи цілу ніч і придумали. Але наші спільні знайомі зателефонували мені зранку і сказали: "Там істерика в Офісі президента".

– У вас був записаний номер Трофімова?

– А ви запитайте Трофімова – знає він мене особисто чи ні?

– Я чому про це запитую, тому що ні у WhatsApp, ні у Telegram Трофімов ніколи не ставив на заставку своєї фотографії. У вашій переписці вона була.

– Давайте я скажу так: у нас дуже багато спільних знайомих, починаючи від керівників штабу на президентських виборах в Черкаській області і так далі. Я готовий надати правоохоронним органам свій телефон – нехай розбираються.

– У Києві вашу публічну активність пов'язують із наближенням виборів.

– А куди саме?

– Ви підете переобиратися мером?

– Ви знаєте, я ще не вирішив, буду я балотуватися чи ні. Оці теорії, що мери піаряться в обласних центрах – ну, що це таке? Мери працюють в обласних центрах.

Сьогодні надзвичайно нормальний діалог між мерами, і я розумію, що центральна влада це відстежує і вона боїться сьогодні мерів. Тому що мери в період коронавірусу зміцнили свої позиції. І повірте мені, що сьогодні рейтинг мерів у містах надзвичайно високий.

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– Говорять про можливе створення партії мерів до місцевих виборів. Ви про це щось знаєте?

– Я відверто скажу, що чув про створення партії мерів. Між мерами такі розмови ходять.

– Хто цим зараз займається?

– Я не знаю, хто цим займається. Зрозуміло, що мери між собою про це говорять.

– Давайте так: з вами хто про це говорив?

– Зі мною ніхто не спілкувався.

– Чому ви зараз публічно критикуєте саме Зеленського, а не Авакова?

– Правильно ви сказали. Ті речі, на які повинен реагувати президент, зокрема по своїх соратниках, починаючи від Миколи Тищенка, який просто перекреслив, просто плюнув в обличчя малих підприємців – і немає ніякої реакції від президента… Такого не може бути. Я хотів би, щоб він реагував. А потім будемо відповідати і ми.

– У своїй діяльності ви зараз координуєтесь з Юлією Тимошенко? Я це запитую, тому що на виборах вас підтримувала "Батьківщина".

– Я самостійна і самодостатня людина. Я спілкуюся з усіма народними депутатами і з Юлією Тимошенко так само.

– То ви з нею обговорювали свої дії?

– Ні, свої дії я не обговорюю ні з ким.



Роман Кравець