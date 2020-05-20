Зеленский о мэре Черкасс: Я с такими бандитами за один стол не сяду

Президент Владимир Зеленский назвал "бандитом" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия – популизмом.

Прямая речь: "Я не знаю даже, как говорить, когда у городского головые есть 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали – это народ, это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите.

Я думаю, что он себя вел некорректно...

Где был мэр Черкасс два месяца назад? Где его обращение ко мне: "чем я могу помочь власти"? Где его самолеты, которые прилетали и наполняли больницы, аптеки Черкасс? Где наполнения госрезерва? Где его личные деньги?

Я понимаю, всем сложно, всем мэрам сложно. Но, простите, это популизм".

Детали: Зеленский заверил, что во время селекторного совещания представители местной власти имели возможность задать свои вопросы центральной власти и сказать, где им нужна помощь. По словам президента, мэр Харькова Геннадий Кернес "хотя бы услышал", когда его просили закрыть метро, а мэр Черкасс "просто вышел вдруг".

Также Зеленский сказал, что все органы власти – "один большой Минздрав", в частности, Офис президента, правительство работали "как Министерство здравоохранения". И многие мэры тоже "превратились в Минздрав и были адекватной местной властью".

Предыстория:

Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство.

В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.

Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.

Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.

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