Зеленский о мэре Черкасс: Я с такими бандитами за один стол не сяду

Президент Владимир Зеленский назвал "бандитом" мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия – популизмом.

Прямая речь: "Я не знаю даже, как говорить, когда у городского головые есть 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали – это народ, это право народа Украины. Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите.

Я думаю, что он себя вел некорректно...

Где был мэр Черкасс два месяца назад? Где его обращение ко мне: "чем я могу помочь власти"? Где его самолеты, которые прилетали и наполняли больницы, аптеки Черкасс? Где наполнения госрезерва? Где его личные деньги?

Я понимаю, всем сложно, всем мэрам сложно. Но, простите, это популизм".

Детали: Зеленский заверил, что во время селекторного совещания представители местной власти имели возможность задать свои вопросы центральной власти и сказать, где им нужна помощь. По словам президента, мэр Харькова Геннадий Кернес "хотя бы услышал", когда его просили закрыть метро, а мэр Черкасс "просто вышел вдруг".

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