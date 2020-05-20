Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

Источник: Facebook-страница мэра Черкасс

Прямая речь: "Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом".

Сколько бы вы мне "приветов" не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".

Напомним: Во время пресс конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом.

Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

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