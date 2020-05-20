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Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Среда, 20 мая 2020, 13:51
Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

Источник: Facebook-страница мэра Черкасс

Прямая речь: "Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом".

Сколько бы вы мне "приветов" не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".

Напомним: Во время пресс конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом.

Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

Знать больше: Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
  • Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.
  • Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
  • Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЧеркассыЗеленскийместная властьпрезиденткарантин
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