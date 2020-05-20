Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
Источник: Facebook-страница мэра Черкасс
Прямая речь: "Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом".
Сколько бы вы мне "приветов" не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".
Напомним: Во время пресс конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом.
Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.
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Предыстория:
- Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
- В связи с этим полиция начала уголовное производство.
- В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
- Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.
- Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
- Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.