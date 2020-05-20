Все разделы
Укр / Рус

Мэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах

Среда, 20 мая 2020, 13:51

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ответил президенту Владимиру Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

Источник: Facebook-страница мэра Черкасс

Прямая речь: "Вы говорите, что я мэр-бандит. Все те уголовные дела, которые возбуждали против меня, их возбуждали за мои политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом".

Сколько бы вы мне "приветов" не передавали, я хочу сказать, что вам на местных выборах в Черкассах нечего ловить, хоть вы там рассказываете, что это ваше принципиальное дело. Мы вас здесь ждем, господин президент".

Напомним: Во время пресс конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше всей страны, а его действия - популизмом.

Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

Знать больше: Мэр Черкасс Бондаренко: За время карантина мэры укрепили свои позиции. Центральная власть их боится

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая.
  • В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • В свою очередь, Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится. На что министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил Бондаренко жесткой реакцией.
  • Мэр Черкасс разместил на своей странице в соцсети скриншот угроз якобы от Сергея Трофимова. Последний возразил, что угрожал мэру.
  • Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, он напомнил главе государства о коррупционных скандалах вокруг его и предостерег от давления на город.
  • Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЧеркассыЗеленскийместная властьпрезиденткарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский о "пленках Ермака": Я знаю, кто это сделал

видеоЗеленский: одной каденции не хватит

Зеленский: Приговор Порошенко еще впереди

ИнфографикаУкраинцы оценили президентский год Зеленского: ключевые задачи провалил

С понедельника в Украине будет работать транспорт и детсады – Зеленский

Количество больных COVID-19 в Украине превысило 19 тысяч, за сутки 16 смертей

Все главные новости...
Черкассы
Зеленский о мэре Черкасс: Я с такими бандитами за один стол не сяду
Партия мэров или ребрендинг "Удара"?
Убийство журналиста Комарова: от полиции требуют отчета о расследовании
Последние новости
14:36
МОЗ говорит, что препаратов для тяжелобольных хватит. "Пациенты" отрицают
14:34
В "Слуге народа" создают комиссию по расследованию возможного влияния Байдена на Порошенко
14:10
Зеленский о реформе УЗ: К этому вопросу перейдем через месяц
13:56
Зеленский признал недостаточное обсуждение Крыма на международных площадках
13:51
видеоМэр Черкасс ответил Зеленскому на критику: вам нечего ловить в Черкассах
13:47
Сразу после COVID будут решительные шаги по главам ОГА – президент
13:44
Видео, фотоМост провалился под фурой на Днепропетровщине: ситуацию взял под контроль Зеленский
13:43
Зеленскому пожаловались на языковые квоты для ТВ – он сказал, что надо "навести порядок"
13:40
Зеленский хочет подписать меморандум с Орбаном для разрешения конфликта с Венгрией
13:31
Зеленский попросил СМИ не трогать его семью
Все новости...