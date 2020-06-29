В РФ рапортуют, что изменения в Конституцию поддержали 76% респондентов
Изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.
Источник: данные экзит-пола ВЦИОМ
Детали: По состоянию на вечер 28 июня, всего в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.
На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – "За" или "Против" поправок в Конституцию РФ.
Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали "За", 23,6% - "Против", еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.
Что предшествовало: 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.
Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.
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Предыстория:
- 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к конституции РФ об обнулении президентских сроков. 11 марта документ был одобрен Советом Федерации.
- 14 марта закон РФ о поправках к Конституции подписал президент России Владимир Путин. Он также назначил на 1 июля голосование относительно изменений в конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.
- Позже СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.
- В России также разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.