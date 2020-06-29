Изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

Источник: данные экзит-пола ВЦИОМ

Детали: По состоянию на вечер 28 июня, всего в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – "За" или "Против" поправок в Конституцию РФ.

Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали "За", 23,6% - "Против", еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.

Что предшествовало: 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.

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