Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Изменения в Конституцию РФ поддержали 76% респондентов – экзит-пол

Понедельник, 29 июня 2020, 12:30

Изменения в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

Источник: данные экзит-пола ВЦИОМ

 

Детали: По состоянию на вечер 28 июня, всего в опросе приняли участие 163 124 человека. Ответили на вопрос 70,6% респондентов, отказались от ответа – 29,4%.

На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, как проголосовал респондент – "За" или "Против" поправок в Конституцию РФ.

Из тех, кто согласился ответить, 76% сказали, что проголосовали "За", 23,6% - "Против", еще 0,4% заявили, что испортили бюллетень.

Что предшествовало: 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.

Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты.

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к конституции РФ об обнулении президентских сроков. 11 марта документ был одобрен Советом Федерации.
  • 14 марта закон РФ о поправках к Конституции подписал президент России Владимир Путин. Он также назначил на 1 июля голосование относительно изменений в конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.
  • Позже СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.
  • В России также разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.

Украинская правда
Темы: РосcияКонституция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась

Около Крымского ранены двое военных

Обвал на шахте Луганской области: один горняк погиб, один травмирован – Волынец

За воскресенье в Украине обнаружили меньше случаев коронавируса

В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают

Выборы в Польше: во второй тур выходят Дуда и мэр Варшавы

Все новости...
Росcия
Формирование Российской Федерации 8 раз обстреляли украинских военных
В Скандинавии заявили о радиации из России, там отрицают
Венгерская компания присоединится к газопроводу "Турецкий поток"
Последние новости
12:49
ЕС уточнил список стран, для которых откроет границы с 1 июля - Евроньюз
12:47
Застройщик вырыл пять этажей под историческим зданием в Киеве
12:30
Изменения в Конституцию РФ поддержали 76% респондентов – экзит-пол
11:53
Степанов рассказал, кто может не проходить самоизоляцию при въезде в Украину
11:42
В пяти областях не обнаружено ни одного случая коронавируса за сутки
11:32
Глава "Сбербанка" прогнозирует укрепление рубля и подорожание нефти
11:28
Депутат Николаевского облсовета заявил, что его жена застрелилась
11:14
На пяти пляжах Одессы вода не соответствует нормативным требованиям
10:53
На границе с Венгрией заработали 4 пункта пропуска
10:39
Польша: Дуда предварительно получает результат несколько выше, чем по экзит-полам
Все новости...