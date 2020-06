Ракета Falcon 9, которая отправила в космос спутники Starlink, вернулась на Землю. Это ее пятый полет

Ракета-носитель Falcon 9 B1049.5 компании Илона Маск SpaceX отправила в космос новую партию спутников и удачно вернулась на Землю, приземлившись на платформу в Атлантическом океане.

Источник: SpaceX

Детали: Ракета-носитель Falcon 9, которая на этот раз вывела на орбиту Земли 60 интернет-спутников, до этого использовалась в миссию Telstar 18 VANTAGE в сентябре 2018 года, миссии Iridium-8 в января 2019 года и двух запусках Starlink в мае 2019 и в январе 2020 года.

За 9 минут после запуска Falcon 9 приземлилась на платформу "Просто прочти инструкцию" в Атлантическом океане.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g