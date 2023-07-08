Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

Президент США Джо Байден заявил, что решение предоставить Украине кассетные боеприпасы было "тяжелым", но он принял его, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления против РФ.

Источник: Байден в интервью CNN

Прямая речь: "Это было очень сложное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы...

Эта война связана с боеприпасами. И эти боеприпасы у них заканчиваются, а у нас их мало. И вот, что я наконец сделал, я принял рекомендацию Министерства обороны – не на постоянной основе – на переходный период, пока мы получем больше 155-мм снарядов, (о предоставлении – ред.) этих боеприпасов украинцам".

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Детали: Байден отметил, что поставки Украине кассетных боеприпасов будут продолжаться временно, пока США не нарастят производство снарядов 155-мм калибра.

"Главное то, имеют ли они оружие, чтобы не дать россиянам остановить украинское наступление. Я думаю, что они (кассетные боеприпасы – ред.) им были нужны", – заявил американский президент.

Байден добавил, что США и Украина не подписывали обязательства по неиспользованию кассетных боеприпасов, в отличие от более 100 стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

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