Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 03:41
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что решение предоставить Украине кассетные боеприпасы было "тяжелым", но он принял его, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления против РФ.

Источник: Байден в интервью CNN

Прямая речь: "Это было очень сложное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы...

Эта война связана с боеприпасами. И эти боеприпасы у них заканчиваются, а у нас их мало. И вот, что я наконец сделал, я принял рекомендацию Министерства обороны – не на постоянной основе – на переходный период, пока мы получем больше 155-мм снарядов, (о предоставлении – ред.) этих боеприпасов украинцам".

Реклама:

Детали: Байден отметил, что поставки Украине кассетных боеприпасов будут продолжаться временно, пока США не нарастят производство снарядов 155-мм калибра.

"Главное то, имеют ли они оружие, чтобы не дать россиянам остановить украинское наступление. Я думаю, что они (кассетные боеприпасы – ред.) им были нужны", – заявил американский президент.

Байден добавил, что США и Украина не подписывали обязательства по неиспользованию кассетных боеприпасов, в отличие от более 100 стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

  • Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.
  • В новом пакете военной помощи США присутствуют так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (кассетные боеприпасы).
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: