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Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 03:41
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что решение предоставить Украине кассетные боеприпасы было "тяжелым", но он принял его, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления против РФ.

Источник: Байден в интервью CNN

Прямая речь: "Это было очень сложное решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями. У украинцев заканчиваются боеприпасы...

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Эта война связана с боеприпасами. И эти боеприпасы у них заканчиваются, а у нас их мало. И вот, что я наконец сделал, я принял рекомендацию Министерства обороны – не на постоянной основе – на переходный период, пока мы получем больше 155-мм снарядов, (о предоставлении – ред.) этих боеприпасов украинцам".

Детали: Байден отметил, что поставки Украине кассетных боеприпасов будут продолжаться временно, пока США не нарастят производство снарядов 155-мм калибра.

"Главное то, имеют ли они оружие, чтобы не дать россиянам остановить украинское наступление. Я думаю, что они (кассетные боеприпасы – ред.) им были нужны", – заявил американский президент.

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Байден добавил, что США и Украина не подписывали обязательства по неиспользованию кассетных боеприпасов, в отличие от более 100 стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

Что этому предшествовало:

  • Пентагон раскрыл подробности нового пакета военной помощи Украине на $800 млн.
  • В новом пакете военной помощи США присутствуют так называемые усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (кассетные боеприпасы).
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление Украине нового пакета оборонной помощи.

Темы: БайденСШАУкраина
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