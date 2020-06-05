Мужчина поджег себя под Радой на митинге против Авакова
Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит под Верховной Радой 5 июня.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Полиции удалось быстро потушить мужчину.
Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата.
По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".
В знак протеста мужчина решил себя поджечь.
Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.
Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.
Что было раньше: Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции файерами подожгли "милицейский бобик".
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Предыстория:
- Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
- Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.
- Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.