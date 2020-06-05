Мужчина поджег себя под Радой на митинге против Авакова

Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит под Верховной Радой 5 июня.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Полиции удалось быстро потушить мужчину.

Фото: Назарий Мазылюк, УП

Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата.

Фото: Назарий Мазылюк, УП

По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

В знак протеста мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.

Фото: Назарий Мазылюк, УП

Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.

Что было раньше: Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции файерами подожгли "милицейский бобик".

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