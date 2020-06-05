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Мужчина поджег себя под Радой на митинге против Авакова

Пятница, 5 июня 2020, 11:11
Фото: Назарий Мазылюк, УП

Житель Новой Каховки Юрий Ляшенко поджег себя на митинге за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который проходит под Верховной Радой 5 июня.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Детали: Полиции удалось быстро потушить мужчину. 

 
Фото: Назарий Мазылюк, УП

Семья Ляшенко пришла из Новой Каховки на митинг против Авакова из-за рейдерского захвата.

 
Фото: Назарий Мазылюк, УП

По словам Ляшенко, у них отобрали имущество, и сейчас там шьют "рюкзаки Авакова".

В знак протеста мужчина решил себя поджечь.

Ляшенко поджигает себя уже во второй раз. Предыдущий поджог был в 2005 году.

 
Фото: Назарий Мазылюк, УП

Мужчина требует отставки Авакова и справедливости по его делу с рейдерским захватом его имущества.

Что было раньше: Утром 5 июня возле здания Верховной Рады начался митинг за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники акции файерами подожгли "милицейский бобик".

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Предыстория:

  • Фракция "Слуга народа" предложила заслушать министра внутренних дел Арсена Авакова на часе вопросов к правительству 5 июня с докладом о резонансных криминальных событиях последней недели.
  • Заместитель председателя депутатской Фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем выступлений подержал эту идею и напомнил, что его политсила призывает отправить Авакова в отставку.
  • Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков порадовался, что позиции фракций "Голос" и "Слуга народа" совпали в вопросе вызова для доклада главы МВД.
  • Фракция "Голос" 2 июня начала сбор подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Назарий Мазылюк, Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная РадаАваковотставкамитинги


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