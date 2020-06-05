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Скоро выборы: "слуга народа" Тищенко "обрабатывает" киевлян песком

Пятница, 5 июня 2020, 14:59

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который в мае рассказывал об амбициях мэра, начал задабривать столичных избирателей наполнением песочниц.

Источник: страница в Facebook "Слуга Народу – Тищенко Николай – Округ 219", комментарий представителя "Штаба поддержки киевлян под руководством Тищенко" УП, комментарий пресс-секретаря заместителя мэра Киева Петра Пантелеева Юлии Грамотной "Украинской правде"

Дословно: "Делаем родной город комфортным. Мы отреагировали на обращение киевлян об отсутствии песка на детских площадках и совместно с Управляющей компанией Святошинского района наполнили их. И это только начало!".

 

Детали: Сообщается, что по состоянию начало июня "команда нардепа" уже успела "улучшить почти 30 адресов". В соцсети также опубликовали ряд фото с засыпанными песком детскими площадками.

В штабе добавили, что привезут песок всем, кто к ним обращался.

 

Там также сообщили УП, что команда Тищенко занимается улучшением жизни киевлян в округе нардепа еще с сентября прошлого года.

Избирательный округ №219 расположен в Святошинском районе столицы.

Пользователи соцсети смеются под постом о песочницах. Пользователи пишут: "Наконец-то реальные реформы!", "Осторожно, улучшение", "Николай, насыпай еще!", "Так победим барыг!", "Не останавливайтесь! Улучшайте еще! Сверху щебня и асфальт" тому подобное.

В то же время в Киевской администрации сообщили УП, что подсыпку песочниц проводила управляющая компания Святошинского района.

Прямая речь Грамотной: "Подсыпка песочниц в Святошинском районе проходила в рамках текущей деятельности предприятий управляющей компании. Но в данном округе адреса действительно были выбраны на основании обращений, поступивших на приемную народного депутата Николая Тищенко".

Детали: Она также добавила, что с похожими вопросами к управляющим компаниям обращаются и другие нардепы. Но это могут делать и сами киевляне напрямую – достаточно обратиться на городскую линию 1551.

Читайте также: Николай Тищенко: У меня нет конкурентов. Не доросли еще до конкуренции со мной 

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Предыстория: 

  • В начале мая народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко утверждает, что решение о кандидате в мэри Киева будет принимать партия, но у него нет конкурентов. 
  • После этого первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что на выборах мэра Киева от "Слуги народа" будет сильная кандидатура, и это не обязательно нардепы Николай Тищенко или Александр Ткаченко.
  • 19 мая депутаты из парламентской фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с предложением провести внутрипартийный отбор кандидатов на выборы мэра Киева и других городов.
  • Сейчас партия президента "Слуга народа" ищет кандидата в мэры Киева, некоего "джокера" – неожиданного мощного кандидата, способного выстрелить на киевских выборах, как Зеленский на президентских.

Украинская правда
Темы: Слуга народавиборыКиев


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