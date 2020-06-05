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В прокуратуре Киева отреагировали на отмену ареста для Богатыревой

Пятница, 5 июня 2020, 17:09
В прокуратуре Киева отреагировали на отмену ареста для Богатыревой
униан

Прокуратура Киева уверяет, что без нарушений законодательства осуществляла процессуальное руководство по делу о растрате экс-вице-премьером-министром здравоохранения времен Виктора Януковича денег Минздрава в интересах фирмы ее сына, и обращает внимание, что в настоящее время этим расследованием занимается НАБУ.

Источник: прокуратура Киева в комментарии, предоставленном "Украинской правде"

Детали: На упреки Высшего антикоррупционного суда о "грубых нарушениях норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении" прокуратура Киева обращает внимание на то, что в первую очередь с июня 2014 и до декабря 2019 делом указанным делом занималась Генеральная прокуратура, которая в октябре 2014 года объявила Богатыревой подозрение.

Именно Генпрокуратура ходатайствовала об аресте Богатыревой, на что получила санкцию суда в 2015 году. Следственные судьи первой инстанции и коллегии судей апелляционной инстанции неоднократно подтвердили законность и надлежащий образ вручения подозрения.

Указывается, что в течение января - апреля 2018 года этим делом занималась Специализированная антикоррупционная прокуратура и только с мая 2018 года расследование этого уже остановленного в связи с розыском подозреваемой дела было поручено прокуратуре города.

Когда экс-вице-премьер вернулась в Украину в августе 2019 года, во исполнение постановления Печерского районного суда Киева (от 2015 года), Богатыреву задержали и доставили в суд.

При этом в прокуратуре отмечают, что их сотрудник вручил подозреваемой и ее защитнику копию ходатайства об аресте и копию уведомления о подозрении от 20.10.2014, ранее составленного и врученного сотрудниками ГПУ и которое за 5 лет уклонения подозреваемой от следствия неоднократно безрезультатно ставилась под сомнение защитниками подозреваемой при рассмотрении многочисленных ходатайств прокуратуры в судах.

Отмечается, что столичные прокуроры не составляли новое сообщение о подозрении Богатыревой, поскольку для этого не видели оснований, а действующими нормами УПК повторное вручение подозрения не предусмотрено.

28 августа 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Богатыреву на 60 суток с определением залога в размере 6 млн. грн., который был внесен на следующий день.

Прокуратура Киева обращает внимание, что сейчас ее полномочия в вышеуказанном деле исчерпаны.

Дословно: "В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП".

Что предшествовало: Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения бывшему вице-премьер-министру-министру здравоохранения времен Виктора Януковича Раисе Богатыревой.

Предыстория:

  • С октября по декабрь 2013 года уполномоченные должностные лица Министерства здравоохранения, на выполнение бюджетной программы по развитию службы экстренной медицинской помощи, закупили автомобили спецназначения (автомобилей скорой медицинской помощи и их оборудование-10 лотов).
  • Богатыревой сообщила о подозрении в октябре 2014 года Генеральная прокуратура. Ей вменяют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах во время организации и проведения закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
  • 27 августа 2019 года Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.
  • 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры о применении меры пресечения экс-министру Минздрава в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 6 миллионов гривен.
  • Залог за Богатыреву внес народный депутат народный депутат на тот момент представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. 29 августа она вышла из СИЗО.

Украинская правда

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Темы: БогатыревапрокуратураНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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