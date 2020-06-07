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Полиция применила слезоточивый газ и водометы на коронавирусном протесте в Риме

Воскресенье, 7 июня 2020, 11:14
Полиция применила слезоточивый газ и водометы на коронавирусном протесте в Риме

Митинг итальянских правых экстремистов и футбольных фанатов в Риме перерос в столкновения в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Сотни людей вышли на демонстрацию с требованием отставки правительства из-за реакции на коронавирусный кризис и вреда, который он причинил экономике и рабочим местам.

 

Столкновения вспыхнули, когда один из представителей протестующих начал общаться со СМИ. Некоторые демонстранты бросали бутылки и камни в сторону полиции, журналистов и фотографов, и кричали "журналисты, террористы".

Полиция отреагировала водяными пушками и слезоточивым газом, а также осуществила несколько арестов.

 

С начала эпидемии коронавируса более 33 800 человек умерли и 234 000 заразились, Италия стала одной из наиболее пострадавших стран мира.

Италия вступила в завершающую фазу смягчения коронавирусных ограничений, позволив внутренние путешествия между регионами и открыв границы.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что правительство работает над ускорением социальных выплат и пообещал "серьезную налоговую реформу".

Магазины, кафе и рестораны вновь открыли свои двери, а туристические достопримечательности начали принимать туристов.

Темы: Италиямитингиполиция
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