Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавирус: 173 тысяч новых заражений, 5058 пациентов умерло

Среда, 1 июля 2020, 03:41

30 июня в мире диагностировали 173 427 заражений COVID-19, умерло 5058 пациентов.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 45 507 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 37 997, в Индии 18 256, ЮАР 6945, России 6693 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

29 июня в мире диагностировали 160 072 заражений COVID-19, умерло 3054 пациентов.

Что было раньше:

  • Мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости на коронавирус. 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.
  • Новые случаи были в основном зарегистрированы в Северной и Южной Америке, значительное количество появилась в Южной Азии и на Ближнем Востоке, "пылает" Бразилия и Индия.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • В мире уже более 10 миллионов диагностированных случаев COVID-19
  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевания.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 июня: открытие границ ЕС, неожиданный соперник Зеленскому

ЕС все же разрешил открыть границы для отдельных категорий украинцев

Коронавирус у первой леди: в Офисе президента рассказали о состоянии Зеленской

видеоВенедиктова записала видео для Порошенко

Четверо "слуг" борются внутри партии за право стать киевским мэром – нардеп

У правительства уже есть объяснения, почему ЕС не откроет границы для украинцев

Все новости...
Последние новости
04:12
Канада продлила запрет на въезд в страну
03:41
Коронавирус: 173 тысяч новых заражений, 5058 пациентов умерло
02:23
В Черновицкой области диагностировали почти 5000 заражений COVID-19
01:18
Камеры автофиксации заметили 223 автомобили, которые двигались со скоростью более 170 км/ч
00:45
ВидеоSpaceX доставила на орбиту GPS-спутник Космического командования ВВС США
23:57
"Инвестиционная няня": в ОПУ показали готовый законопроект
23:33
Главный инфекционист США предупреждает о риске "100 тыс заражений в день"
23:17
Не соблюдали карантин: в Одессе оштрафовали три ночных клуба
22:59
В Украине хотят ускорить приватизацию: подготовили реформу и законопроект
22:41
Новости экономики: украинский спутник, Альфа-банк, налог на выведенный капитал
Все новости...