Коронавирус: 173 тысяч новых заражений, 5058 пациентов умерло
Среда, 1 июля 2020, 03:41
30 июня в мире диагностировали 173 427 заражений COVID-19, умерло 5058 пациентов.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers
Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 45 507 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 37 997, в Индии 18 256, ЮАР 6945, России 6693 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.
29 июня в мире диагностировали 160 072 заражений COVID-19, умерло 3054 пациентов.
Что было раньше:
- Мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости на коронавирус. 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.
- Новые случаи были в основном зарегистрированы в Северной и Южной Америке, значительное количество появилась в Южной Азии и на Ближнем Востоке, "пылает" Бразилия и Индия.
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Напомним:
- В мире уже более 10 миллионов диагностированных случаев COVID-19
- Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевания.