30 июня в мире диагностировали 173 427 заражений COVID-19, умерло 5058 пациентов.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 45 507 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 37 997, в Индии 18 256, ЮАР 6945, России 6693 и другие. Новые случаи заболевания обнаружили в 148 странах мира.

29 июня в мире диагностировали 160 072 заражений COVID-19, умерло 3054 пациентов.

Что было раньше:

Мир установил новый антирекорд суточной заболеваемости на коронавирус. 26 июня было зарегистрировано 194 000 новых случаев COVID-19.

Новые случаи были в основном зарегистрированы в Северной и Южной Америке, значительное количество появилась в Южной Азии и на Ближнем Востоке, "пылает" Бразилия и Индия.

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Напомним: