Порошенко на допросе устроил демарш – ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили, что пятый президент Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в бюро.

Источник: начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки".

Детали: Приймачок добавил, что защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

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