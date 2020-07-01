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Порошенко на допросе устроил демарш – ГБР

Среда, 1 июля 2020, 14:17
Порошенко на допросе устроил демарш – ГБР

В Государственном бюро расследований сообщили, что пятый президент Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в бюро.

Источник: начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки".

Детали: Приймачок добавил, что защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя председателя СВР Сергея Семочко.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

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Темы: ПорошенкоГБР
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