Порошенко на допросе устроил демарш – ГБР
В Государственном бюро расследований сообщили, что пятый президент Петр Порошенко, который пришел на допрос 1 июля, отказался давать показания в бюро.
Источник: начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок, "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Порошенко пришел к следователю ГБР для допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки".
Детали: Приймачок добавил, что защитнику Порошенко вручили копию ходатайства о продлении срока предварительного расследования в уголовном производстве в отношении бывшего президента и экс-заместителя председателя СВР Сергея Семочко.
После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.
Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.