В России объявили первые результаты голосования по конституции

Центральная избирательная комиссия России объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к конституции на основании данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено.

Источник: РБК

Дословно: "К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%".

Детали: Больше всего протоколов обработали в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.



Отмечается, что первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 мск, а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.

К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%.

Через час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%).

К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%).

В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%.

Что было раньше: 29 июня в России отрапортовали, что изменения в конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

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