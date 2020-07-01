В России объявили первые результаты голосования по конституции
Центральная избирательная комиссия России объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к конституции на основании данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено.
Источник: РБК
Дословно: "К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%".
Детали: Больше всего протоколов обработали в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.
Отмечается, что первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 мск, а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.
К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%.
Через час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%).
К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%).
В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%.
Что было раньше: 29 июня в России отрапортовали, что изменения в конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.
Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию
Предыстория:
- 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.
- Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. В Совете Федерации объяснили, что она нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
- 25 июня в ОПУ заявили, что Представительство президента в АР Крым нарабатывает стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова.
- А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что никакие изменения конституции России не могут помешать деоккупации Крыма.
- Ранее росСМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.
- В России также разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.