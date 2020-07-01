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В России объявили первые результаты голосования по конституции

Среда, 1 июля 2020, 16:21
В России объявили первые результаты голосования по конституции
Фото ТАСС

Центральная избирательная комиссия России объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к конституции на основании данных, поступающих из регионов Дальнего Востока, где голосование уже завершено.

Источник: РБК

Дословно: "К 15:15 мск было обработано 1,19% протоколов участковых избирательных комиссий. За проголосовали 72,98%, против – 25,91%".

Детали: Больше всего протоколов обработали в Сахалинской области (27,62%): за поправки свои голоса отдали 74,02% жителей, против – 24,66%.

Отмечается, что первыми процедуру голосования завершили на Камчатке и Чукотке. Там избирательные участки закрылись в 11:00 мск, а явка составила 42,5% и 74,11% соответственно.

К 12:00 мск закрылись участки на Сахалине и в Магаданской области, там показатели явки остановились на отметке 65% и 52%.

Через час завершилось голосование в Приморском крае (59,27%), ЕАО (69,94%) и Хабаровском крае (41,68%).

К 14:00 мск закрылись участки в Амурской области (55,99%), Якутии (50,4%) и Забайкальском крае (56,46%).

В Бурятии голосование завершилось в 15:00 мск, явка составила 62,91%.

Что было раньше: 29 июня в России отрапортовали, что изменения в конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании.

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Предыстория: 

  • 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. 
  • Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. В Совете Федерации объяснили, что она нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.
  • 25 июня в ОПУ заявили, что Представительство президента в АР Крым нарабатывает стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова.
  • А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба добавил, что никакие изменения конституции России не могут помешать деоккупации Крыма.
  • Ранее росСМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.
  • В России также разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.

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Темы: РосcияКонституцияреферендум
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