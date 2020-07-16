Новости 16 июля: новый глава НБУ, продление карантина

Рада назначила нового главу НБУ, Зеленский попросил не спешить продолжать карантин надолго, потому что все уже устали — актуальные новости 16 июля.

О новом главе НБУ

Верховная Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко — "за" проголосовали 332 нардепа.

Перед голосованием в парламенте Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год. Рассказываем, что он в ней показал.

О карантине

"Все уже устали от этого карантина": президент Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

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О других важных новостях

Идти на выборы мэра Киева планируют 5 "слуг народа": Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин. Фракция на своем заседании проведет среди них праймериз.

Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели.

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.