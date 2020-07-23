Террорист Кривош говорит, что готов был умереть и не имел сообщников

Максим Кривош, ранее захватывший автобус с пассажирами в Луцке, в суде при избрании ему меры пресечения заявил, что его условие выполнил только президент Владимир Зеленский и его не беспокоит, что видео уже удалили.

Источник: Трансляция Громадського с заседания суда

Прямая речь Кривоша: "(Применил оружие - ред.), потому что 9 часов никто не собирался выполнять ни одного требования. Я рассчитывал, что хотя бы кто-то из перечисленных - там 24 человека. Хотя бы тот же Шевчук (Святослав - глава УГКЦ)... то есть владыки всех церквей, хотя бы кто-то из них первый сделал бы заявление. А на следующий день можно было просто написать "да, я это сделал ради того, чтобы спасти людей" и убрать запись. Все очень просто.

Но никто не пошевелил пальцем за это время. Единственный только Зеленский позвонил в конце. Мы с ним поговорили по телефону. После этого я выпустил людей ".

"Я сдался сам, вы видели, что не было никакого штурма и выпустил людей".

"Я был готов умереть вчера"

"Это не было спонтанно. Нет у меня сообщников, это все выдумки спецслужб".

Детали: Кривош также считает, что несмотря на то, что видео со словами Зеленского удалили, его смогли посмотреть и скачать тысячи людей, поэтому это не проблема.

На вопрос, почему он хотел, чтобы люди посмотрели фильм "Земляне", Кривош ответил, что каждый "сам имеет свою голову" и после просмотра сделает выводы.

Кривош сказал, что подробнее о разговорах с Зеленским расскажет на конечной стадии суда.

Он отказался ответить, откуда взял оружие и заявил, что захват автобуса с людьми является действенным методом против государства, которое является "основным террористом и понимает только силу".

На вопрос, доволен ли он последствиями своих действий, Кривош ответил, что был готов умереть, но старался, чтобы люди не погибли.

Он рассказал, что взял псевдоним "Максим Плохой", чтобы его потом не упрекали, что он считает себя лучшим от других.

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