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Терорист Кривош каже, що готовий був померти і не мав спільників

Четвер, 23 липня 2020, 15:33
Терорист Кривош каже, що готовий був померти і не мав спільників

Максим Кривош, який раніше захоплював автобус із пасажирами у Луцьку, у суді під час обрання йому запобіжного заходу заявив, що його умову виконав тільки президент Володимир Зеленський і його не турбує, що відео вже видалили.

Джерело: Трансляція Громадського із засідання суду

Пряма мова Кривоша: "(Застосував зброю – ред.), тому що 9 годин ніхто не збирався виконувати жодної вимоги. Я розраховував, що хоча б хтось із перерахованих – там 24 людини. Хоча б той же Шевчук (Святослав – глава УГКЦ)…Тобто владики всіх церков, хоч хтось із них перший зробив би заяву, те що я просив. А на наступний день можна було просто написати "так, я це зробив заради того, щоб спасти людей" і прибрати запис. Все дуже просто.

Але ніхто не поворушив пальцем за цей час. Єдиний тільки Зеленський зателефонував в кінці. Ми з ним поговорили по телефону. Після цього я випустив людей".

"Я здався сам, ви бачили, що не було ніякого штурму і випустив людей".

"Я був готовий померти вчора"

"Це не було спонтанно. Немає у мене спільників, це все вигадки спецслужб".

Деталі: Кривош також вважає, що попри те, що відео зі словами Зеленського видалили, його змогли подивитися і скачати тисячі людей, тому це не проблема.

На запитання, чому він хотів, щоб люди подивилися фільм "Земляни", Кривош відповів, що кожен "сам має свою голову" і після перегляду зробить висновки.     

Кривош сказав, що детальніше про розмови із Зеленським розкаже на кінцевій стадії суду.

Він відмовився відповісти, звідки взяв зброю і заявив, що захоплення автобуса з людьми є дієвим методом проти держави, яка є "основним терористом і розуміє тільки силу".

На питання, чи задоволений він наслідками своїх дій, Кривош відповів, що був готовий померти, але старався, щоб люди не загинули.  

Він розповів, що взяв псевдонім "Максим Плохой", щоб йому потім не дорікали, що він вважає себе кращим від інших.

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Теми: тероризмЛуцьк
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