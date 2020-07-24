В МИД раскрыли данные расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал о результатах расшифровки черных ящиков сбитого в Иране "Боинга" МАУ. По его словам, они подтверждают, что было "незаконное вмешательство в самолет".

Источник: Енин в Twitter

Прямая речь: "Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики с #PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в самолет".

Grateful to all partners who helped bring this moment closer. Black boxes from #PS752 were read out and deciphered successfully. The transcript confirmed the fact of illegal interference with the plane. We are waiting for the Iranian side for the first round of talks next week. pic.twitter.com/ArqeQ5I2e6 — Yevhenii Yenin (@YeninYevhenii) July 24, 2020

Детали: Он также добавил, что Украина ожидает первый раунд переговоров с иранской стороной на следующей неделе.

Что было раньше: 23 июля стало известно, что во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Предыстория: