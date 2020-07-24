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В МИД раскрыли данные расшифровки черных ящиков сбитого в Иране самолета

Пятница, 24 июля 2020, 13:06
Фот с twitter.com/Iranian_RCS

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявляет, что данные из черных ящиков сбитого в Иране "Боинга" МАУ свидетельствуют, что было "незаконное вмешательство в работу самолета".

Источник: Енин в Twitter

Прямая речь: "Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики с #PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Стенограмма подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета".

Детали: Он также добавил, что Украина ожидает первый раунд переговоров с иранской стороной на следующей неделе.

Что было раньше: 23 июля стало известно, что во Франции уже закончили обработку двух бортовых самописцев сбитого в январе этого года самолета МАУ над Тегераном.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: катастрофа МАУ в ИранеФранцияУкраинаИран


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