Зеленский поддержал строительство мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" и поддержал строительство этого мемориала в Киеве.

Источник: Telegram Офиса президента, Twitter Владимира Зеленского, сайт Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Прямая речь Зеленского: "Обсудил с Благотворительным фондом "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" необходимость воплощения важного для Украины проекта – мемориального центра памяти жертв Холокоста.

В нашей истории было много трагических страниц. Мы должны помнить о них, рассказывать последующим поколениям".

Детали: В онлайн-встречи, в частности, приняли участие глава наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, президент Польши 1995-2005 гг. Александр Квасьневский, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии 1998-2005 гг. Йошка Фишер, первый президент Украины (1991-1994 гг) Леонид Кравчук.

Обговорив з Благодійним фондом «Меморіал Голокосту «Бабин Яр» необхідність втілення важливого для України проекту – меморіального центру пам’яті жертв Голокосту. В нашій історії було багато трагічних сторінок. Ми маємо пам’ятати про них, розповідати наступним поколінням. pic.twitter.com/h5K0Yj9wcU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 29, 2020

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта и координацию в подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Владимир Зеленский сказал: "Многие украинцы носят высокое звание "Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала – очень важно для нашей страны... Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю".

Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, ведь в Бабьем Яру погибли и представители других национальностей: украинцы, белорусы, поляки.

По его словам, там будет выдающийся мемориал: и музей, и центр исследований, который будет способствовать повышению толерантности в обществе.

Рональд Лаудер выразил мнение, что будущий Мемориал должен давать посетителям ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Он отметил, что об Аушвице знают почти все, а "история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна".

Александр Квасьневский также сказал, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины.

Леонид Кравчук, привлеченный в состав наблюдательного совета фонда, добавил, что будущий Мемориал должен быть правдивым, "чтобы не было разночтений", и должен служить "высшим гуманитарным целям".

Йошка Фишер тоже назвал целью проекта просвещение и обращение к молодому поколению. "В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю", – сказал он.

А член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.