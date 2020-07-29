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Зеленский поддержал строительство мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Среда, 29 июля 2020, 11:16
Зеленский поддержал строительство мемориала Холокоста Бабий Яр
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста" Бабий Яр" и поддержал строительство этого мемориала в Киеве.

Источник: Telegram Офиса президента, Twitter Владимира Зеленского, сайт Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

Прямая речь Зеленского: "Обсудил с Благотворительным фондом "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" необходимость воплощения важного для Украины проекта – мемориального центра памяти жертв Холокоста.

В нашей истории было много трагических страниц. Мы должны помнить о них, рассказывать последующим поколениям".

Детали: В онлайн-встречи, в частности, приняли участие глава наблюдательного совета Фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, президент Польши 1995-2005 гг. Александр Квасьневский, министр иностранных дел и вице-канцлер Германии 1998-2005 гг. Йошка Фишер, первый президент Украины (1991-1994 гг) Леонид Кравчук.

Участники встречи обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках проекта и координацию в подготовке к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Владимир Зеленский сказал: "Многие украинцы носят высокое звание "Праведника народов мира". Это украинцы, которые часто ценой собственной жизни спасали евреев в Холокосте. Создание мемориала – очень важно для нашей страны... Очень хочется, чтобы этот проект был воплощен в жизнь и мы вместе с вами построили историю".

 

Натан Щаранский отметил, что история Бабьего Яра важна не только для еврейского народа, ведь в Бабьем Яру погибли и представители других национальностей: украинцы, белорусы, поляки.

По его словам, там будет выдающийся мемориал: и музей, и центр исследований, который будет способствовать повышению толерантности в обществе.

Рональд Лаудер выразил мнение, что будущий Мемориал должен давать посетителям ответ на вопрос, что такое антисемитизм, и привлечь внимание всего мира к истории Украины.

Он отметил, что об Аушвице знают почти все, а "история Бабьего Яра молодежи почти неизвестна".

Александр Квасьневский также сказал, что проект будет иметь существенное влияние на имидж Украины.

Леонид Кравчук, привлеченный в состав наблюдательного совета фонда, добавил, что будущий Мемориал должен быть правдивым, "чтобы не было разночтений", и должен служить "высшим гуманитарным целям".

Йошка Фишер тоже назвал целью проекта просвещение и обращение к молодому поколению. "В этом проекте мы используем новейшие технологии, чтобы сохранить историю", – сказал он.

А член наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр" Вячеслав Вакарчук подчеркнул, что строительство комплекса является вопросом сохранения справедливой истории Украины.

Предыстория:

  • Есть два проекта мемориала жертвам Холокоста в Киеве: частный – от Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" – его начали в 2016 году по инициативе и на средства российских бизнесменов Михаила Фридмана, Павла Фукса и Германа Хана; государственный – проект национального Мемориального центра "Бабий Яр", основанный в 2017 году украинскими историками и общественными деятелями, который представили общественности в феврале 2019 года.
  • В апреле 2020 года украинские деятели культуры призвали наблюдательный совет Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" уволить российского режиссера Илью Хржановского из-за скандала вокруг его фильма "ДАУ" с должности художественного руководителя центра, а также возобновить деятельность Общественного совета Мемориала, распущенного 30 сентября 2019 года.
  • Глава наблюдательного совета мемориального центра "Бабий Яр" Натан Щаранский призывал президента Владимира Зеленского и украинские органы власти делегировать своего представителя в наблюдательный совет.
  • Министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что государственный мемориал "Бабий Яр" будет открыт в 2021 году. Так он отреагировал на обсуждение создания проекта "Бабьего Яра" под руководством Ильи Хржановского.
  • 29 июля президент Владимир Зеленский провел видеоконференцию с членами наблюдательного совета фонда "Мемориал Холокоста "Бабий Яр", во время которой поддержал строительство этого мемориала в Киеве.

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Украинская правда

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Темы: Бабий ЯрЗеленскийисторияКиев
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