Центральная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 31 июля может определить разделение Украины на зеленую, желтую, оранжевую и красную карантинные зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

С 1 августа детские лагеря смогут работать только в регионах с благополучной эпидемической ситуацией – в "зеленой" и "желтой" зонах, определенных в условиях адаптивного карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 июля

Прямая речь Степанова: "С 1 августа вступает в действие новое постановление правительства. У нас будет разделение на так называемые четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Работа детских лагерей будет возможна в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной она будет запрещена.

Думаю, завтра (31 июля – ред.) мы инициируем проведение центральной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям, которые есть в постановлении правительства"

Детали: Глав Минздрава уточнил, что контроль за работой детских лагерей во время карантина будет осуществлять Госпродпотребслужба, ГСЧС, представители местных властей.

Предыстория:

Кабинет министров продлил до 31 августа в Украине адаптивный карантин, который с 22 мая позволял вводить в областях разные ограничения, в зависимости от эпидемической ситуации в них, а не в целом по стране.

Не только области, но и районы и города могут быть отнесены к зеленой, желтой, оранжевой или красной зонам. Если в области 5 дней подряд будет превышать хоть один из 4 показателей, будет определен район или город с худшими показателями, его отнесут к соответствующей зоне. Когда 3 дня подряд показатель будет лучше, район или город будет переведен в более благополучную "зону".

В регионе широко распространен COVID-19, если: загруженность коек в больницах больными с COVID-19 – более 50%; среднее количество тестирований – менее 24 на 100 000 населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%; динамика роста случаев инфицирования COVID-19 – более 10% (последний показатель применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 000 населения суммарно за последние 7 дней).

За сутки 29 июля в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1 197 людям, 23 больных умерли, 760 выздоровели. Всего за время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 68 794 человек, из них 1 673 умерли, а 38 154 выздоровели. По состоянию на 30 июля, лечатся от коронавируса 28 967 человек.

29 июля показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составлял 161,4 на 100 000 населения, а показатель летальности – 2,4%.

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