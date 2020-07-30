Детские лагеря с 1 августа смогут работать только в регионах с благополучной эпидемической ситуацией – в "зеленой" и "желтой" зонах, определенных в условиях адаптивного карантина.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 30 июля

Прямая речь Степанова: "С 1 августа вступает в действие новое постановление правительства. У нас будет разделение на так называемые четыре зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Работа детских лагерей будет возможна в зеленой и желтой зонах. В оранжевой и красной она будет запрещена.

Думаю, завтра (31 июля – ред.) мы инициируем проведение центральной комиссии ТЭБ и ЧС, чтобы мы утвердили все эти зоны по всей стране, которые мы определили по показателям, которые есть в постановлении правительства"

Детали: Глав Минздрава уточнил, что контроль за работой детских лагерей во время карантина будет осуществлять Госпродпотребслужба, ГСЧС, представители местных властей.