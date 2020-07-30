Центральна комісія техногенно-екологічної безпеки 31 липня може затвердити розподіл України на зелену, жовту, помаранчеву й червону карантинні зони залежно від епідемічної ситуації.

Із 1 серпня дитячі табори зможуть працювати лише в регіонах із благополучною епідемічною ситуацією – в "зеленій" і "жовтій" зонах, визначених в умовах адаптивного карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 липня

Пряма мова Степанова: "Із 1 серпня вступає в дію нова постанова уряду. В нас буде поділ на так звані чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. Робота дитячих таборів буде можлива у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена.

Думаю, завтра (31 липня – ред.) ми ініціюємо проведення центральної комісії ТЕБ та НС, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду"

Деталі: Голова МОЗ уточнив, що контроль за роботою дитячих таборів під час карантину буде здійснювати Держпродспоживслужба, ДСНС, представники місцевої влади.

Передісторія:

Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22 травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не загалом по країні.

Не лише області, а й райони та міста може бути віднесено до зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної зон. Якщо в області 5 днів поспіль буде перевищувати хоч один із 4 показників, буде визначено район або місто з найгіршими показниками, його віднесуть до відповідної зони. Коли 3 дні поспіль показник буде кращим, район чи місто буде переведено в більш благополучну "зону".

У регіоні значне поширення COVID-19, якщо: завантаженість ліжок у лікарнях хворими з COVID-19 – більше 50%; середня кількість тестувань – менше ніж 24 на 100 000 населення протягом останніх 7 днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 – більше 11%; динаміка зростання випадків інфікування COVID-19 – більше 10% (останній показник застосовується у разі реєстрації більше 8 випадків на 100 000 населення сумарно за останні 7 днів).

За добу 29 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам, 23 хворих померли, 760 одужали. Загалом за час пандемії в Україні COVID-19 діагностували у 68 794 осіб, із них 1 673 померли, а 38 154 одужали. Станом на 30 липня, лікуються від коронавірусу 28 967 осіб.

29 липня показник захворюваності на COVID-19 в Україні складав 161,4 на 100 тисяч населення, а показник летальності – 2,4%.

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