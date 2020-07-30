Дитячі табори з 1 серпня зможуть працювати лише в регіонах із благополучною епідемічною ситуацією – в "зеленій" і "жовтій" зонах, визначених в умовах адаптивного карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 липня

Пряма мова Степанова: "Із 1 серпня вступає в дію нова постанова уряду. В нас буде поділ на так звані чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. Робота дитячих таборів буде можлива у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена.

Думаю, завтра (31 липня – ред.) ми ініціюємо проведення центральної комісії ТЕБ та НС, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду"

Деталі: Голова МОЗ уточнив, що контроль за роботою дитячих таборів під час карантину буде здійснювати Держпродспоживслужба, ДСНС, представники місцевої влади.

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