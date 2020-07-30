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Дитячі табори зможуть працювати лише у зеленій і жовтій зонах – МОЗ

Четвер, 30 липня 2020, 09:56

Дитячі табори з 1 серпня зможуть працювати лише в регіонах із благополучною епідемічною ситуацією – в "зеленій" і "жовтій" зонах, визначених в умовах адаптивного карантину.

Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 липня

Пряма мова Степанова: "Із 1 серпня вступає в дію нова постанова уряду. В нас буде поділ на так звані чотири зони – зелена, жовта, помаранчева і червона. Робота дитячих таборів буде можлива у зеленій і жовтій зонах. У помаранчевій і червоній вона буде заборонена.  

Думаю, завтра (31 липня – ред.) ми ініціюємо проведення центральної комісії ТЕБ та НС, щоб ми затвердили всі ці зони по всій країні, які ми визначили по показниках, які є в постанові уряду"

Деталі: Голова МОЗ уточнив, що контроль за роботою дитячих таборів під час карантину буде здійснювати Держпродспоживслужба, ДСНС, представники місцевої влади.

Передісторія:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня в Україні адаптивний карантин, який з 22 травня дозволяв вводити в областях різні обмеження, залежно від епідемічної ситуації в них, а не загалом по країні.
  • Не лише області, а й райони та міста може бути віднесено до зеленої, жовтої, помаранчевої або червоної зон. Якщо в області 5 днів поспіль буде перевищувати хоч один із 4 показників, буде визначено район або місто з найгіршими показниками, його віднесуть до відповідної зони. Коли 3 дні поспіль показник буде кращим, район чи місто буде переведено в більш благополучну "зону".

Теми: карантинкоронавірусдітиМОЗ


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