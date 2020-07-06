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Данилов: Украина идет по первому из пяти сценариев с РФ, больших компромиссов не будет

Понедельник, 6 июля 2020, 12:06
Данилов: Украина идет по первому из пяти сценариев с РФ, больших компромиссов не будет
ФОТО НАЗАРИЯ МАЗИЛЮКА

В Совете национальной безопасности и обороны Украины перед переговорами "нормандского формата" в декабре 2019 года рассматривали 5 вариантов действий в отношении России, но во власти понимают, что больших компромиссов с агрессором народ не позволит, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде"

Детали: Секретарь СНБО отметил, что одна группа работает с "Минским процессом", а другая – с "Нормандским процессом". Результатом для власти будет Украина в международно признанных границах, включая Крым и оккупированный территории Донецкой и Луганской областей.

По словам Данилова, есть границы, которые власти не переступят в переговорах, потому что "украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом".

Прямая речь: "Сейчас есть процедуры переговоров, которые нам в наследство достались: Минские соглашения, нормандские форматы, мы должны этим пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант.

Перед встречей во Франции было закрытое заседание СНБО, там было 5 вариантов наших действий относительно того, как будут вести себя наши оппоненты.

Сегодня мы идем по первому варианту. Будет ли применен 2-й, 3-й, 4-й или 5-й – это будет зависеть от того, как, каким образом будет развиваться ситуация.

Я не вижу сегодня, что произошло что-то такое из того, что вы сейчас сказали: по уступкам России и компромиссам (в связи с тем, что президент Владимир Зеленский не артикулирует Владимира Путина как агрессора – ред.).

Может, у меня больше информации, я не могу ее вам по определенным причинам разглашать, но я настроен оптимистично".

Напомним: В марте 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что готов выйти из переговоров с Россией через год, если не будет прогресса с президентом РФ.

Темы: нормандский форматРосcияДонбассСНБО
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