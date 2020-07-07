16 украинцев из изолятора аэропорта Афин 7 июля вернутся в Киев – Кулеба

16 граждан Украины, которых пустили в Грецию и которые трое суток находятся в изоляторе, 7 июля вернутся домой.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Для граждан Украины, которые застряли в Афинах, абронированы билеты на два авиарейса, которые состоятся сегодня. Первый запланирован на 17:10 и второй - 21:55", - сказал Кулеба.

12 граждан вернутся рейсом Ryanair, а еще четверо - рейсом Wizz Air. Кулеба отметил, что граждане возвращаются за счет авиакомпании.

Кулеба также отметил, что к украинцам не применят процедуру депортации, то есть они не получат многолетний запрет на въезд в ЕС.

Напомним: 17 граждан Украины не пустили в Грецию, 16 из них третьи сутки находятся в изоляторе аэропорта Афин.

Одной из задержанных украинок в понедельник позволили пересечь греческую границу. Для киевлянки Анны Левковской сделали исключение как для студентки. Она направлялась транзитом во Францию ​​на учебу.

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