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Следствие по делу Порошенко завершено: прокуратура уже не хочет для него никаких ограничений

Среда, 8 июля 2020, 15:22
ФОТО: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК

Следствие по делу 5-го президента Петра Порошенко завершило расследование, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.

Источник: адвокат Илья Новиков в перерыве во время заседания суда, пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП

Прямая речь Новикова: "Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорка, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования ...

Сегодня в полночь в этом самом помещении прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще 3 месяца следствия, у них такое сложное дело, у них так все сложно, в них столько свидетелей, в них столько материалов нужно изучить. И судья согласилась. И вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября".

Детали: В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" подтвердили завершение следствия. Сейчас материалы дела должны предоставить защите экс-президента для ознакомления.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, так как расследование завершено.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже избирать невозможно. В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей, но передумала и сменила ходатайство на личное обязательство.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля, а позже объявил перерыв в заседании до 8 июля.

Соня Лукашова, УП
Темы: Порошенкосуд


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