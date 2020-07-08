Следствие по делу Порошенко завершено: прокуратура уже не хочет для него никаких ограничений

Следствие по делу о якобы незаконном назначении 5-тым президентом Петром Порошенко заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко завершило расследование, хотя ночью 7 июля его продлили на 3 месяца.

Источник: адвокат Илья Новиков в перерыве во время заседания суда, пресс-служба Офиса генерального прокурора в комментарии УП

Прямая речь Новикова: "Госпожа Ирина Венедиктова, генеральная прокурорка, подписала сегодня и нам вручили в 14:28 документ об окончании досудебного расследования ...

Сегодня в полночь в этом самом помещении прокуроры убеждали судью, что им крайне необходимо еще 3 месяца следствия, у них такое сложное дело, у них так все сложно, в них столько свидетелей, в них столько материалов нужно изучить. И судья согласилась. И вчера ночью было объявлено решение о продлении сроков следствия до 10 октября".

Детали: В Офисе генерального прокурора "Украинской правде" подтвердили завершение следствия. Сейчас материалы дела должны предоставить защите экс-президента для ознакомления.

Позже, когда заседание суда продолжилось, прокурор по делу заявил, что избирать меру пресечения Порошенко уже невозможно, так как расследование завершено.

Защита Порошенко выразила аналогичную позицию, что меру пресечения уже избирать невозможно. В то же время, адвокаты требовали допроса генпрокурора Ирины Венедиктовой, чтобы она подтвердила, что подписала именно то, о чем объявили ее подчиненные.

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