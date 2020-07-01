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Суд во второй раз не смог избрать меру пресечения Порошенко

Среда, 1 июля 2020, 18:24
Суд во второй раз не смог избрать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко до 8 июля.

Источник: заседание суда

Прямая речь судьи Сергея Вовка: "Объявляется перерыв до 11:00 8 июля 2020 года".

Детали: Судья взял перерыв для вызова в суд понятых, присутствовавших при вручении Порошенко подозрения. Защита Порошенко до сих пор отрицает, что подозрение было ему вручено.

Что этому предшествовало: Сторона обвинения попросила выбрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Что этому предшествовало: Сторона обвинения просила выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозреваютв том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Сначала прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.

Александр Шумилин, УП

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Темы: судПорошенко
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