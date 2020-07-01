Суд во второй раз не смог избрать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко до 8 июля.

Источник: заседание суда

Прямая речь судьи Сергея Вовка: "Объявляется перерыв до 11:00 8 июля 2020 года".

Детали: Судья взял перерыв для вызова в суд понятых, присутствовавших при вручении Порошенко подозрения. Защита Порошенко до сих пор отрицает, что подозрение было ему вручено.

Что этому предшествовало: Сторона обвинения попросила выбрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Что этому предшествовало: Сторона обвинения просила выбрать пятому президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

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