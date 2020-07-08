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С третьей попытки судья Вовк отпустил Порошенко без каких-либо ограничений

Среда, 8 июля 2020, 16:45

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Источник: судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк

Детали: Ранее прокуратура просила избрать для Порошенко личное обязательство, то есть ограничить его в передвижении и обязать появляться за вызовами.

Судья огласил лишь короткое решение, в котором не указана мотивация. В то же время, во время заседания 8 июля прокуратура сказала, что избирать меру пресечения экс-президенту уже невозможно.

На заседании 8 июля суд допросил двух свидетелей – понятых, которые присутствовали во время вручения подозрения Порошенко. Защита подозреваемого настаивает, что этого так и не произошло. Прокуратура говорит, что бывший глава государства отказался от получения документов.

Один из свидетелей сказал, что Порошенко подозрение не взял, но и не отказался. В то же время, второй понятой отметил, что экс-президент хотел взять подозрение, но потом отказался якобы из-за отсутствия необходимых документов.

В суде защита также обратила внимание на ряд незначительных ошибок в документах прокуратуры, которые, по мнению адвокатов, якобы в совокупности свидетельствуют о фальсификации.

Также защита хотела допросить следователя Государственного бюро расследований в отношении давления руководства органа на своих подчиненных. Адвокаты утверждали, что следователь был готов давать показания.

Что было раньше: 8 июля суд начал третье заседание по избранию меры пресечения Порошенко. Во время заседания стало известно, что следствие по делу завершило расследование. После этого, по мнению и защиты, и прокуратуры, избирать меру пресечения уже невозможно.

Знать больше: Суд над Порошенко. Разбираем детали дела

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей, но передумала и сменила ходатайство на личное обязательство.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля, а позже объявил перерыв в заседании до 8 июля.

Соня Лукашова, УП
Темы: Порошенкосуд


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