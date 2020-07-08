С третьей попытки судья Вовк отпустил Порошенко без каких-либо ограничений

Суд оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения експрезиденту Петру Порошенко в деле о якобы незаконном назначением заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Источник: судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк

Детали: Ранее прокуратура просила избрать для Порошенко личное обязательство, то есть ограничить его в передвижении и обязать появляться за вызовами.

Судья огласил лишь короткое решение, в котором не указана мотивация. В то же время, во время заседания 8 июля прокуратура сказала, что избирать меру пресечения экс-президенту уже невозможно.

На заседании 8 июля суд допросил двух свидетелей – понятых, которые присутствовали во время вручения подозрения Порошенко. Защита подозреваемого настаивает, что этого так и не произошло. Прокуратура говорит, что бывший глава государства отказался от получения документов.

Один из свидетелей сказал, что Порошенко подозрение не взял, но и не отказался. В то же время, второй понятой отметил, что экс-президент хотел взять подозрение, но потом отказался якобы из-за отсутствия необходимых документов.

В суде защита также обратила внимание на ряд незначительных ошибок в документах прокуратуры, которые, по мнению адвокатов, якобы в совокупности свидетельствуют о фальсификации.

Также защита хотела допросить следователя Государственного бюро расследований в отношении давления руководства органа на своих подчиненных. Адвокаты утверждали, что следователь был готов давать показания.

Что было раньше: 8 июля суд начал третье заседание по избранию меры пресечения Порошенко. Во время заседания стало известно, что следствие по делу завершило расследование. После этого, по мнению и защиты, и прокуратуры, избирать меру пресечения уже невозможно.

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