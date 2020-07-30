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Беларусь просит проверить боевиков на причастность к преступлениям в Украине

Четверг, 30 июля 2020, 15:45
Фото sputnik.by

Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

Источник: Посольство Украины в Республике Беларусь по итогам встречи и.о. руководителя посольства Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем

Дословно: "Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине".

Детали: Также стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в г. Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Что было раньше: Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинаРосcия


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