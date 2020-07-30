Беларусь просит проверить боевиков на причастность к преступлениям в Украине

Беларусь проинформировала Украину о ситуации вокруг задержания российских боевиков и просила проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

Источник: Посольство Украины в Республике Беларусь по итогам встречи и.о. руководителя посольства Петра Врублевского с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем

Дословно: "Белорусская сторона проинформировала о ситуации вокруг задержания на территории РБ российских боевиков и обратилась к украинской стороне относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине".

Детали: Также стороны обсудили подготовку к проведению запланированного на октябрь 2020 года в г. Гродно Третьего форума регионов Украины и Беларуси и сотрудничество в других сферах, в частности, топливно-энергетической.

Что было раньше: Беларусь и Украина договорились усилить пограничный контроль в связи з задержанием под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера.

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