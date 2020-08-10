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Штаб Тихановской не признает итоги выборов от ЦИК

Понедельник, 10 августа 2020, 11:49

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия.

Источник: TUT.BY со ссылкой на представителя объединенных штабов Марию Колесникову

Детали: Колесникова добавила, что подробный комментарий штаб даст на пресс-конференции в 11 часов.

Напомним: 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Темы: Беларусьвиборы


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