ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Источник: глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на брифинге 10 августа

Прямая речь: "По алфавиту сообщаю результаты кандидатов в президенты: Андрей Дмитриев – 1,04%, Анна Канопацкая – 1,68%, Александр Лукашенко – 80,23%, Светлана Тихановская – 9,9% и последний кандидат Сергей Черечень – 1,13 %. Против всех проголосовало 6,02%. Вот такие предварительные данные".

Детали: Ермошина добавила, что эти данные будут еще уточнятся. Вместе с тем она выразила уверенность, то они существенно не изменятся.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

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