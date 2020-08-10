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ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов

Понедельник, 10 августа 2020, 09:19
Фото prometej.info

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Источник: глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина на брифинге 10 августа

Прямая речь: "По алфавиту сообщаю результаты кандидатов в президенты: Андрей Дмитриев – 1,04%, Анна Канопацкая – 1,68%, Александр Лукашенко – 80,23%, Светлана Тихановская – 9,9% и последний кандидат Сергей Черечень – 1,13 %. Против всех проголосовало 6,02%. Вот такие предварительные данные".

Детали: Ермошина добавила, что эти данные будут еще уточнятся. Вместе с тем она выразила уверенность, то они существенно не изменятся.

Почему это важно: Александр Лукашенко 6-й раз баллотируется на пост президента Беларуси. Сейчас он находится у власти уже 26 лет. Он смог переписать Конституцию под себя и подчинить себе все ветви власти.

Предыстория:

  • По данным официального экзит-пола, победу на президентских выборах в Беларуси одержал Александр Лукашенко, который руководит государством уже 26 лет. Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.
  • Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.
  • В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.
  • Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Ирина Балачук, УП
Темы: БеларусьвиборыЦИК


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