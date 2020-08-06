Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук

Президент Владимир Зеленский пояснил, что назначил первого президента Украины Леонида Кравчука представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, потому что он пользуется авторитетом во всей стране.

Источник: общение президента со СМИ в городе Часов Яр в Донецкой области

Прямая речь: "Почему Леонид Макарович Кравчук возглавил группу (украинскую делегацию в ТКГ – ред.)? Действительно, у нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который пользуется авторитетом во всей Украине – и в оккупированной части тоже. Это очень важно для председательствующего в Трехсторонний контактной группе, в украинской группе. Он – опытный человек.

С ним будет работать господин Фокин, и вице-премьер Резников, и господин Демченко. У нас действительно достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч".

Детали: Что касается бывшего представителя Украины в ТКГ – второго президента Украины Леонида Кучмы, то Зеленский выразил благодарность Леониду Даниловичу за сделанную работу. По словам главы государства, это действительно "сложная работа", Кучма "действительно устал, здесь нет других причин" его ухода из ТКГ.

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