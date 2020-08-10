Украина, Литва и Польша обратились к Лукашенко из-за протестов

Министры иностранных дел стран Люблинского треугольника обнародовали заявление по поводу ситуации, вызванной недовольством граждан результатами президентских выборов в Беларуси.

Источник: заявление, которое цитирует Укринформ

Дословно: "Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью. Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, являются необходимой для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем ".

При необходимости, мы открыты к любой помощи в содействии диалогу. Благосостояние и процветание Беларуси и ее народа важные для всей Европы и особенно для нашего региона. Все мы заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях и ориентированной на создание условий для совместного и стабильного будущего".

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия Беларуси обновила предварительные итоги выборов президента – у Александра Лукашенко 80,08% голосов, у Светланы Тихановской - 10,09%.

10 августа на протестах в Минске полиция вновь открыла огонь по протестующим, а также слышны взрывы свето-шумовых гранат.

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Напомним: