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США и ООН просят Лукашенко не применять насилие к демонстрантам

Понедельник, 10 августа 2020, 23:47
США и ООН просят Лукашенко не применять насилие к демонстрантам
фото: tut.by

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани и пресс-секретарь генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы он не препятствовал мирным собраниям своих граждан.

Источник: Макэнани и Дюжаррик, которых цитирует "Голос Америки"

Детали: Макэнани заявила, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусскую власть не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов.

Ранее беспокойство в связи с антидемократическими действиями руководства Беларуси выразила Великобритания: Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены "непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов".

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Прямая речь Дюжаррика: "Генеральный секретарь продолжает с беспокойством следить за текущей ситуацией в этой стране, включая сообщения о протестах после выборов и вспышках насилия в Минске и в других городах.

Генеральный секретарь призывает беларусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение прав на свободу слова, мирные собрания. Он подчеркивает важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом. Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность, а решать возникающие вопросы в духе диалога".

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Напомним:

  • По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, победу одержал Александр Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет. У него якобы 80,23% голосов, у ближайшей соперницы Светланы Тихановской – 9,9%.
  • Оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Она не признает предварительные итоги и считает, что одержала победу на выборах.
  • Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси.
  • Сейчас в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты из-за несогласия с предварительными результатами президентских выборов.

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