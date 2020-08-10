США и ООН просят Лукашенко не применять насилие к демонстрантам

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани и пресс-секретарь генсекретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик обратились к президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы он не препятствовал мирным собраниям своих граждан.

Источник: Макэнани и Дюжаррик, которых цитирует "Голос Америки"

Детали: Макэнани заявила, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусскую власть не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов.

Ранее беспокойство в связи с антидемократическими действиями руководства Беларуси выразила Великобритания: Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью насильственное подавление протестов.

В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены "непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов".

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Прямая речь Дюжаррика: "Генеральный секретарь продолжает с беспокойством следить за текущей ситуацией в этой стране, включая сообщения о протестах после выборов и вспышках насилия в Минске и в других городах.

Генеральный секретарь призывает беларусские власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить полное уважение прав на свободу слова, мирные собрания. Он подчеркивает важность осуществления этих прав в мирной обстановке и в соответствии с законом. Генеральный секретарь настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут усилить напряженность, а решать возникающие вопросы в духе диалога".

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