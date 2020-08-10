США та ООН просять Лукашенка не застосовувати насильство до демонстрантів

Прессекретар Білого дому Кейлі Макенані і прессекретар генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік звернулися до президента Білорусі Олександра Лукашенка, щоб він не перешкоджав мирним зібранням своїх громадян.

Джерело: Макенані і Дюжаррік, яких цитує "Голос Америки"

Деталі: Макенані заявила, що Сполучені Штати глибоко стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі та закликають білоруську владу не перешкоджати мирним зібранням та не застосовувати насильство стосовно демонстрантів.

Раніше занепокоєння в зв'язку з антидемократичними діями керівництва Білорусі висловила Велика Британія: Лондон вважає неприйнятним насильницьке придушення протестів, яке спостерігалося минулої ночі.

У спільній заяві глави зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозепа Борреля та єврокомісара з питань розширення Олівера Вархейї відзначається, що президентські вибори в Білорусі були затьмарені "непропорційним і неприйнятним насильством з боку держави проти мирних демонстрантів".

Євросоюз повинен вжити заходів, щоб не допустити застосування сили владою Білорусі, заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч.

Пряма мова Дюжарріка: "Генеральний секретар продовжує з занепокоєнням стежити за поточною ситуацією в цій країні, включаючи повідомлення про протести після виборів і спалахи насильства в Мінську та в інших містах.

Генеральний секретар закликає білоруську владу проявити максимальну стриманість і забезпечити повну повагу прав на свободу слова, мирні зібрання. Він зазначає важливість здійснення цих прав в мирній обстановці і відповідно до закону. Генеральний секретар настійно закликає всі сторони уникати дій, які можуть посилити напруженість, а вирішувати виникаючі питання шляхом діалогу".

Що було раніше: Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні підсумки виборів президента - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.

10 серпня на протестах у Мінську поліція знову відкрила вогонь по протестувальниках, а також чути вибухи світло-шумових гранат.

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