Судья Вовк: Я в Украине, готов прийти на допрос

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Источник: пост Вовка в Facebook

Прямая речь: "Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно).

Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК".

Детали: Вовк добавил, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.

По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали – допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ он расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

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