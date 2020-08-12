Судья Вовк: Я в Украине, готов прийти на допрос
Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК.
Источник: пост Вовка в Facebook
Прямая речь: "Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно).
Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК".
Детали: Вовк добавил, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.
По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали – допросы перенесли на 18 августа.
Действия НАБУ он расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.
Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.
Читайте также: "Ты сомневался в нашей политической проституции?" Как новые пленки Вовка показали судейскую империю власти
Предыстория:
- НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
- 4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.