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Судья Вовк: Я в Украине, готов прийти на допрос

Среда, 12 августа 2020, 09:40
Судья Вовк: Я в Украине, готов прийти на допрос
Фото zmina.info

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявляет, что не прячется от НАБУ и готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК.

Источник: пост Вовка в Facebook

Прямая речь: "Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно).

Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК".

Детали: Вовк добавил, что "так и не дождался" от НАБУ, чтобы ему вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке, как и его коллегам, которых также объявили в розыск.

По словам главы ОАСК, те сотрудники суда, которые были вызваны на допросы в установленном законом порядке, пришли на них, но следователей НАБУ не заинтересовали – допросы перенесли на 18 августа.

Действия НАБУ он расценивает как "вмешательство в деятельность судей", поэтому, по его словам, подаст соответствующие заявления в правоохранительные органы.

Что было раньше: Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Волком.

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • 4 августа Печерский райсуд Киева принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать в НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также председателя ГСА, и передать его другому правоохранительному органу.

Украинская правда

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Темы: ОАСКНАБУПавел Вовк
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