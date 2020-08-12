Суддя Вовк: Я в Україні, готовий прийти на допит

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК.

Джерело: пост Вовка в Facebook

Пряма мова: "Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули. (Звичайно, не забули, раз на рік заходять обов'язково).

Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК".

Деталі: Вовк додав, що "так і не дочекався" від НАБУ, щоб йому вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку, як і його колегам, яких також оголосили в розшук.

За словами глави ОАСК, ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, прийшли на них, але слідчих НАБУ не зацікавили – допити перенесли на 18 серпня.

Дії НАБУ він розцінює як "втручання в діяльність суддів", тому, за його словами, подасть відповідні заяви в правоохоронні органи.

Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.

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