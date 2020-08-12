Суддя Вовк: Я в Україні, готовий прийти на допит
Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявляє, що не ховається від НАБУ і готовий прийти на допит у порядку, передбаченому КПК.
Джерело: пост Вовка в Facebook
Пряма мова: "Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, в НАБУ ще не забули. (Звичайно, не забули, раз на рік заходять обов'язково).
Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК".
Деталі: Вовк додав, що "так і не дочекався" від НАБУ, щоб йому вручили повідомлення про підозру в установленому законом порядку, як і його колегам, яких також оголосили в розшук.
За словами глави ОАСК, ті співробітники суду, які були викликані на допити в установленому законом порядку, прийшли на них, але слідчих НАБУ не зацікавили – допити перенесли на 18 серпня.
Дії НАБУ він розцінює як "втручання в діяльність суддів", тому, за його словами, подасть відповідні заяви в правоохоронні органи.
Що було раніше: Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук підозрюваних, які діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК Павлом Вовком.
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Передісторія:
- НАБУ звинувачує голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
- 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".
- Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
- Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- 4 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення, яким фактично зобов’язав Генпрокурора забрати в НАБУ справу за підозрою голови та суддів ОАСК, а також голови ДСА, та передати її до іншого правоохоронного органу.