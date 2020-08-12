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Украина просит выдать Беларусь 28 "вагнеровцев"

Среда, 12 августа 2020, 15:19

Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси".

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Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
  • 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
  • СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
  • 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков. 

Украинская правда
Темы: ВагнерБеларусьУкраинаГенпрокуратураОфис генпрокурора


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