Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков "Вагнера", задержанных в республике 29 июля.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси".

Детали: Сообщается, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Шевченковский райсуд Киева избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

В ОГП добавили, что вопрос о выдаче "вагнеровцев" решат компетентные органы Беларуси.

Что было раньше: 6 августа генпрокурор Ирина Венедиктова в телефонном разговоре с генпрокурором Беларуси Александром Конюком заявила о намерении запрашивать о выдаче 28 человек.

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