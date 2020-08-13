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За пост мэра Киева будет бороться и представитель "Свободы"

Четверг, 13 августа 2020, 12:45
За пост мэра Киева будет бороться и представитель Свободы

Бывший народный депутат, "свободовец" Андрей Ильенко будет баллотироваться на пост городского главы Киева.

Источник: видеозаявление Ильенко на Facebook

Прямая речь: "Сегодня при власти люди, которые уничтожают нашу страну и наш город. Я бросаю им вызов. Я буду баллотироваться на должность киевского городского головы. Вместе мы поломаем их схемы и договорняки.

Мы сделаем Киев безопасным и комфортным. Мы остановим антиукраинский реванш и покажем, что Киев – это украинская столица".

Детали: Ильенко отметил, что он родился и планирует дальше жить в Киеве, что жители левого берега столицы дважды избирали его в парламент.

Андрей Ильенко – заместитель главы ВО "Свобода", он был депутатом Верховной Рады VII и VIII созывов от округа №215 в Киеве.

Напомним: Об участии в местных выборах 2020 года в столице заявили уже несколько политиков и политических сил.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко отказался от предложения пятого президента Петра Порошенко баллотироваться от "Европейской солидарности" и будет выдвигать свою кандидатуру от партии "УДАР", которую возглавляет.

От партии "Слуга народа" в мэры столицы будет баллотироваться Ирина Верещук.

От партии "Голос" – шоумен Сергей Притула, который в прошлом году не попал в парламент.

Партия "Батькивщина" выдвигает нардепа Алексея Кучеренко кандидатом на должность мэра Киева.

Бывший народный депутат Борислав Береза ​​тоже будет баллотироваться на городского главу Киева и поведет список "Экопартии Березы" в Киевский горсовет.

Предприниматель, основатель "Eurolab" Андрей Пальчевский пойдет на выборы от политсилы "Победа Пальчевского".

Алена Рощенко, УП

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Темы: КиеввиборыСвобода
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