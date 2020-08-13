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За посаду мера Києва буде боротися і представник "Свободи"

Четвер, 13 серпня 2020, 12:45

Колишній народний депутат, "свободівець" Андрій Іллєнко буде балотуватися на посаду міського голови Києва.

Джерело: відеозаява Іллєнка на Facebook

Пряма мова: "Сьогодні при владі люди, які нищать нашу країну і наше місто. Я кидаю їм виклик. Я буду балотуватися на посаду київського міського голови. Разом ми поламаємо їхні схеми та договорняки.

Ми зробимо Київ безпечним та комфортним. Ми зупинимо антиукраїнський реванш і покажемо, що Київ – це українська столиця".

Деталі: Іллєнко зазначив, що він народився і планує далі жити в Києві, що мешканці лівого берега столиці двічі обирали його до парламенту.

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Нагадаємо: Про участь у місцевих виборах 2020 року у столиці заявили вже декілька політиків та політичних сил.

Чинний мер Києва Віталій Кличко відмовився від пропозиції п’ятого президента Петра Порошенка балотуватися від "Європейської солідарності" і висуватиме свою кандидатуру від партії "УДАР", яку очолює.

Від партії "Слуга народу" в мери столиці буде балотуватися Ірина Верещук.

Від партії "Голос" – шоумен Сергій Притула, який торік не потрапив у парламент.

Партія "Батьківщина" висуває нардепа Олексія Кучеренка кандидатом на посаду мера Києва.

Колишній народний депутат Борислав Береза теж буде балотуватися на міського голову Києва і поведе список "Екопартії Берези" до Київської міськради.

Підприємець, засновник "Eurolab" Андрій Пальчевський піде на вибори від політсили "Перемога Пальчевського".

Олена Рощенко, УП
Теми: КиїввибориСвобода


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