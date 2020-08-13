На Донбассе погиб военный ООС

В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения".

Детали: Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что на месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним: