На Донбассе погиб военный ООС
Четверг, 13 августа 2020, 13:31
В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"
Дословно: "13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения".
Детали: Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
Сообщается, что на месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним:
- 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
- Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".
Украинская правда