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На Донбассе погиб военный ООС

Четверг, 13 августа 2020, 13:31

В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения".

Детали: Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что на месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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