На Донбассе погиб военный ООС
Четверг, 13 августа 2020, 13:31
В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.
Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"
Дословно: "13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения".
Детали: Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.
Сообщается, что на месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Украинская правда