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На Донбассе погиб военный ООС

Четверг, 13 августа 2020, 13:31
На Донбассе погиб военный ООС

В Донецкой области двое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве, один из них погиб.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Схід"

Дословно: "13 августа в Донецкой области вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения".

Детали: Раненого военного доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь.

Сообщается, что на месте происшествия работают группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним: 

  • 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции представители Украины, России и ОБСЕ договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.
  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Запретили не только стрелять, но и проводить разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах подробно сообщили в Минобороны Украины.
  • Однако в первый день "полного и всеобъемлющего" перемирия на Донбассе командование Объединенных сил Украины насчитало три обстрела (из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия), а наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений режима "тишины".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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