Зеленский о "вагнеровцах": Несправедливое решение, последствия будут трагичными

Президент Владимир Зеленский считает выдачу бойцов "Вагнера" ​​Беларусью России несправедливым решением, последствия которого будут трагичными.

Источник: Зеленский в Facebook

Дословно: "Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.

Последствия этого решения будут трагичными. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны.

Дай бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют".

Детали: Зеленский назвал "вагнеровцев" демонами современной войны. Он выразил убеждение, что выдача их России – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".

Дословно: "Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.

А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий".

Детали: Зеленский отметил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса генпрокурора Украины о выдаче "вагнеровцев" без ответа.

Кроме того, по словам президента, были активные попытки по дипломатическим и личным каналам "доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем".

Дословно: "Однако и сами "вагнеровцы", и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время. Избежать ответственности никто не сможет".

Детали: В посте президента несколько предложений написаны большими буквами.

Что предшествовало: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера".

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что офис генпрокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнер" в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях двух государств.

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