Зеленский о "вагнеровцах": Несправедливое решение, последствия будут трагичными
Президент Владимир Зеленский считает выдачу бойцов "Вагнера" Беларусью России несправедливым решением, последствия которого будут трагичными.
Источник: Зеленский в Facebook
Дословно: "Считаем такое решение, мягко говоря, несправедливым, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи.
Последствия этого решения будут трагичными. Мы понимаем, что "вагнеровцы" все равно вернутся к своему привычному занятию – распространению войны.
Дай бог, чтобы белорусским властям не пришлось и на своей территории получить еще один горящий, обескровленный Донбасс, создать который все эти "вагнеровцы" очень хорошо умеют".
Детали: Зеленский назвал "вагнеровцев" демонами современной войны. Он выразил убеждение, что выдача их России – это "странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях".
Дословно: "Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было.
А во-вторых, людей, которые действительно имеют отношение к безусловному вмешательству в дела как Беларуси, так и Украины – прежде всего Украины – демонстративно отдать третьей стороне.
Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий".
Детали: Зеленский отметил, что белорусская сторона оставила обращение Офиса генпрокурора Украины о выдаче "вагнеровцев" без ответа.
Кроме того, по словам президента, были активные попытки по дипломатическим и личным каналам "доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем".
Дословно: "Однако и сами "вагнеровцы", и любой другой, чей бизнес по их собственной характеристике – смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом – покажет время. Избежать ответственности никто не сможет".
Детали: В посте президента несколько предложений написаны большими буквами.
Что предшествовало: 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 бойцов ЧВК "Вагнера", задержанных на территории страны 29 июля. Часть из них воевала на Донбассе на стороне боевиков.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать России задержанных боевиков "Вагнера".
Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что офис генпрокурора Украины не получил официального ответа белорусской стороны о выдаче задержанных "вагнеровцев" России.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнер" в Россию недружественным шагом по отношению к Украине, который негативно скажется на отношениях двух государств.
Подробнее читайте: В Минске сыграли Вагнера: в чем была цель российских боевиков, задержанных в Беларуси
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
- Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе. В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском россиян воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков ЧВК "Вагнера" подозревают в подготовке теракта.
- 5 августа президент Владимир Зеленский обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
- СБУ сообщила, что Киев будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера".
- 3 августа ОГП направил в Генпрокуратуру Беларуси запрос о временном аресте боевиков.