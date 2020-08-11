Тихановская снимала свое обращение под присмотром силовиков: найдено доказательство

Представитель избирательного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что кандидат в президенты три часа провела в кабинете с двумя высокопоставленными силовиками. Там была и видеотехника.

Источник: телеграм-канал "Кулуары KYKY", "Радио Свобода", "Белсат"

Прямая речь: "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, — она сказала, что выйдет через другой вход…

По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?..

Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст…

Я получила информацию о том, что это были высокопоставленные силовики…

Если бы я находилась в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать [текст с бумажки]. Когда есть дети, муж, друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением".

Детали: По ее словам, все происходило в кабинете главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной.

При этом "Радио Свобода" и "Белсат" нашли доказательство, что именно в этом кабинете с силовиками Тихановская записывала свое видеообращение. Они сравнили старые фотографии кабинета и кадр из видео – на снимках одни и те же диван и жалюзи.

Кроме того, по информации "Медузы", первым видеообращение Тихановской опубликовал провластный белорусский телеграм-канал "Желтые сливы" без указания на источник.

Предыстория: Во вторник кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прочитала с бумажки второе за несколько часов обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.

11 августа стало известно, что Тихановская уехала в Литву.

По словам доверенного лицо кандидата, Тихановскую вывезли в Литву представители белорусских властей и у нее не было выбора.

Сама Тихановская позже в обращении объяснила свой отъезд словами, что "дети - это самое важное, что есть в нашей жизни". При этом она сказала, что решение покинуть страну она приняла самостоятельно и на нее никто не влиял.

Перед решением о выезде из страны она подала в ЦИК жалобу о нарушениях во время выборов. Там кандидат пробыла больше 3 часов. По словам пресс-секретаря ее штаба, после того, как Тихановская вышла из ЦИК, она сказала: "Я приняла решение" и уехала в неизвестном направлении.

Предыстория: