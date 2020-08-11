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Тихановская снимала свое обращение под присмотром силовиков: найдено доказательство

Вторник, 11 августа 2020, 15:14

Представитель избирательного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова рассказала, что кандидат в президенты три часа провела в кабинете с двумя высокопоставленными силовиками. Там было "оборудование, похожее на видеотехнику".

Источник: телеграм-канал "Кулуары KYKY"

Прямая речь: "Она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику — результат вы знаете. Максим видит Светлану, выходящую из кабинета, — она сказала, что выйдет через другой вход…

По какому праву кандидата в президенты оставляют с представителями силовых структур без адвокатов на несколько часов? Почему, приходя на прием к председателю ЦИК, люди в итоге остаются задержанными силовыми структурами?..

Человек, который три часа находится в одиночестве с двумя представителями силовых структур, может прочитать любой текст…

Если бы я находилась в ее ситуации, я бы тоже могла зачитать [текст с бумажки]. Когда есть дети, муж, друзья и сторонники, которые находятся в тюрьме, очень сложно не делать заявления под давлением".

Детали: По ее словам, все происходило в кабинете главы Центризбиркома Беларуси Лидии Ермошиной.

При этом "Радио Свобода" нашла доказательство, что именно в этом кабинете с силовиками Тихановская записывала свое видеообращение. Они сравнили старые фотографии кабинета и кадр из видео – на снимках один и тот же диван.

 

Предыстория: Во вторник кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прочитала с бумажки второе за несколько часов обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.

Темы: ТихановскаяБеларусьвиборы


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