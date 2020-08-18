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Спрашивали, кто лучший президент мира: Задержанный в Минске рассказал о пытках

Вторник, 18 августа 2020, 14:49
Спрашивали, кто лучший президент мира: Задержанный в Минске рассказал о пытках
Алексей Елифиренко, скриншот видео Радио Свобода

23-летний Алексей Елифиренко, задержанный во время протестов в Минске, рассказал журналистам о своем избиении после задержания.

Источник: Елифиренко и Павел Якимчик в комментарии белорусской службе Радио Свобода

Детали: Алексея задержали вечером 12 августа у станции метро "Пушкинская" в Минске. В течение ночи его били в автозаке, в РУВД и в следственном изоляторе на Окрестина.

Прямая речь: "В автобус положили лицом вниз, сверху наступили ногой и сказали: "Тебе п..ц". Начали сотрудники всем по очереди разрезать штаны, некоторым и трусы разрезали. Подписали на ноге маркером, где был задержан… Там же написали мой номерной знак, сказали: "Теперь у тебя нет имени и фамилии, у тебя есть номер".

И начали избивать. Просто по очереди идут и бьют. Насмехались: "Да вы все, революционеры, террористы".

"Они били, потом говорят: "Кто лучший президент мира?". Мы должны были ответить: "Александр Григорьевич Лукашенко". Они: "Молодцы", и по очереди опять (били – ред.). Потом еще какой-нибудь вопрос, "Будете ли вы писать заявление об избиении?". "Нет, не будем". "Молодцы", и опять бить – по спине, по рукам.

Помню, там ходила девушка в маске, блондинка, она тоже била, и меня била".

Детали: По словам Елифиренко, били его резиновыми дубинками около 5 человек. Один из них нарисовал ему усы на лице. Потом задержанных били сотрудники ОМОНа по дороге к автозаку.

Его завели в прогулочную комнату размером 7 на 4 метра, в которой было 130 человек, некоторые из них находились там уже третьи сутки.

Прямая речь: "Было две простыни на всех. Люди просто становились в кучку и накрывались, чтобы теплее было. Еды не давали. Иногда носили воду в ведре на всех, и все пили. Были слышны крики по ночам".

Детали: Алексея из СИЗО забрала "скорая" из-за травмированной ноги. В больнице ему вкололи обезболивающее и отпустили домой.

Другой задержанный, Павел Якимчик, рассказал Радио Свобода, что 11 августа возле своего дома увидел небольшое количество протестующих и автобус с ОМОНом. На его напали ОМОНовцы и стали избивать дубинками, бросили на пол автозака. Он объяснял, что возвращается домой, хотел показать паспорт с пропиской, но его не слушали.

Павлу прострелили руку резиновыми пулями.

 
Павел Якиичик, фото Радио Свобода

Прямая речь: "Одна резиновая пуля попала в предплечье – проникающее ранение. Были еще два касательных ранения – в грудь и в лопатку. Видимо, повезло, потому что, если бы корпус был под другим углом, могло бы быть намного хуже".

 

Детали: Сотрудники Следственного комитета к нему не приехали. Хотя те, кто был доставлен в военный госпиталь с пулевыми и осколочными ранениями вечером после столкновений 9 августа, заявили, что их допрашивали трижды за ночь.

С 11 по 14 августа Якимчик находился в военном госпитале.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, у Светланы Тихановской - 10,1%.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
  • TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию. Издание писало, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.

Украинская правда

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