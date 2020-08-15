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Протесты в Беларуси: СМИ опубликовали фото людей которых на мирном митинге побил спецназ. Фото 18+

Суббота, 15 августа 2020, 00:45
Протесты в Беларуси: СМИ опубликовали фото людей которых на мирном митинге побил спецназ. Фото 18+

Корреспонденту белорусского издания TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию.

Источник: TUT.BY

Детали: Издание сообщает, что до сих пор нет точных данных по количеству пострадавших от насилия силовиков на улицах белорусских городов. Предполагается, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.

Дословно: "Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот лишь кратко из диагнозов: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.

Все герои заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то наконец выписывают домой — но впереди еще месяцы лечения и реабилитации.

Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

20-летний Алексей Курачев находится в реанимации. До сих пор не может самостоятельно встать с койки, из-за чего справлять нужду может только через катетер.Все фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Все фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 

34-летний Максим Сальников. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него — разрыв печени.

32-летний Александр Пашковский. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его "встретили" во дворе у своего дома.

19-летняя Мария Зайцева. В нее попала светошумовая граната. Девушка до сих пор не слышит одним ухом. Вспышка ослепила, и только линзы (которые она носит из-за плохого зрения) позволили не потерять способность видеть, говорит она.

24-летний Кирилл Пискарев. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки — а когда одна из них не поднималась, то били снова.

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Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

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Темы: БеларусьпыткиЛукашенкоцензура
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