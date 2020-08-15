Протесты в Беларуси: СМИ опубликовали фото людей которых на мирном митинге побил спецназ. Фото 18+
Корреспонденту белорусского издания TUT.BY удалось поговорить с некоторыми людьми, которые на мирных митингах получили тяжелые травмы и сейчас проходят лечение и реабилитацию.
Источник: TUT.BY
Детали: Издание сообщает, что до сих пор нет точных данных по количеству пострадавших от насилия силовиков на улицах белорусских городов. Предполагается, что в больницах находится свыше 150 людей, которых на мирных митингах покалечили белорусские силовики.
Дословно: "Журналистам удалось пообщаться с шестью пациентами, вот лишь кратко из диагнозов: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и кровоподтеки, травматический шок, сотрясение головного мозга, взрывная травма, осколочные ранения и даже разрыв печени.
Все герои заявляют, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации, кого-то наконец выписывают домой — но впереди еще месяцы лечения и реабилитации.
Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.
34-летний Максим Сальников. Вышел в магазин за сигаретами и возле подъезда был тяжело избит. Соседи по палате говорят, что мужчина периодически уходит в забытье. У него — разрыв печени.
32-летний Александр Пашковский. Все его ноги и ягодицы фиолетовые от побоев. Его "встретили" во дворе у своего дома.
19-летняя Мария Зайцева. В нее попала светошумовая граната. Девушка до сих пор не слышит одним ухом. Вспышка ослепила, и только линзы (которые она носит из-за плохого зрения) позволили не потерять способность видеть, говорит она.
24-летний Кирилл Пискарев. Получил вывих плечевой кости в результате избиений. По словам парня, в отделении милиции его заставляли поднять руки — а когда одна из них не поднималась, то били снова.
Читайте также:
"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Предыстория:
- В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
- Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
- После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
- В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
- Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.