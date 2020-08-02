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Хотели посмотреть на собор: "вагнеровцы" объяснили, зачем прибыли в Беларусь

Воскресенье, 2 августа 2020, 12:17

Несколько членов российской ЧВК Вагнера, которых ранее задержали в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где намеревались "осмотреть Собор Святой Софии".

Источник: председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, которого цитирует Белтелерадиокомпания

Детали: Носкевич рассказал, какие версии пребывания в Беларуси "вагнеровцы" озвучили силовикам во время расследования.

Прямая речь: "Надо сказать, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии".

Дополнительно: Следствие обнаружило нестыковки в показаниях задержанных. Одна из версий звучала, что якобы россияне намеревались лететь в Стамбул. Однако Носкевич назвал вылет в Турцию - спланированным заранее алиби, так как до аэропорта группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в минскую гостиницу IBB, где заранее были забронированы номера.

При выселении из этой гостиницы россияне оповестили ее сотрудников, что уезжают в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Белорусочка", где их в итоге и задержали.

Выяснились и другие подробности. В одном из мессенджеров была создана специальная группа. В ней старший осуществлял координацию действий подчиненных: от распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

Напомним: Британские следователи пришли к выводу, что российские ГРУшники Александр Мишкин (Петров) и Анатолий Чепига (Боширов) прибыли в Британию 2 марта 2018 года, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Пытаясь обосновать свои визиты в Солсбери Мишкин и Чепига тогда также заявляли, что приехали в город, чтобы посмотреть на готический собор.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси сообщили о задержании более 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси считают, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации во время избирательной кампании" президента Беларуси.
  • Имена большинства из 33 задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть в украинской базе "Миротворец" – как участников войны на Донбассе.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера воевали на Донбассе. Там задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
  • В Министерстве иностранных дел Украины считают, что группа боевиков, задержанных в Беларуси, могла быть использована для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.
  • Совет нацбезопасности и обороны Украины предлагал МИД добиваться экстрадиции боевиков группы "Вагнер". 
  • СБУ заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
  • Из 33 задержанных в Беларуси боевиков "Вагнера" 30 уже дали показания.

Темы: БеларусьРосcия


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