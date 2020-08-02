В Греции - наибольший с апреля "скачок" заражений коронавирусом

В Греции зарегистрировали крупнейший с апреля "скачок" числа заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini, об этом свидетельствуют последние данные Национальной организации здравоохранения

В субботу, 1 августа, сообщили о 110 новых заражениях. При этом, лишь 9 из них связаны с путешествиями за границу.

Последний раз перед этим показатель больше 100 регистрировали в апреле. В течение июня и большую часть июля лишь несколько раз регистрировали более 50 новых больных за сутки.

Стремительный рост начался в последние несколько дней: с 30 июня по 1 августа включительно суточный рост составил 57, 65, 76 и 110 новых больных.

Общее количество зарегистрированных заражений с начала эпидемии возросло до 4587. Количество умерших больных осталась неизменным – 206 с начала эпидемии.

Напомним, несколько дней назад Греция расширила перечень общественных закрытых учреждений, где ношение маски является обязательным.

По новым правилам, маски следует носить в помещениях коммунальных и государственных служб, банках, лифтах, в небольших магазинах, пекарнях, мясных лавках, парикмахерских и салонах красоты.