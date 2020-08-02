У Греції – найбільший з квітня "стрибок" заражень коронавірусом

У Греції зареєстрували найбільший з квітня "стрибок" кількості заражень коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, про це свідчать останні дані Національної організації охорони здоров’я

У суботу, 1 серпня, повідомили про 110 нових заражень. При цьому, лише 9 з них пов’язані з подорожами за кордон.

Востаннє перед цим показник, більший 100, реєстрували у квітні. Протягом червня і більшої частини липня лише декілька разів реєстрували більше 50 нових хворих за добу.

Стрімке зростання почалося в останні декілька днів: з 30 червня по 1 серпня включно добове зростання становило 57, 65, 76 і 110 нових хворих.

Загальна кількість зареєстрованих заражень з початку епідемії зросла до 4587. Кількість померлих хворих залишилася незмінною – 206 з початку епідемії.

Нагадаємо, декілька днів тому Греція розширила перелік громадських закритих приміщень, де носіння маски є обов’язковим.

За новими правилами, маски слід носити в приміщеннях комунальних та державних служб, банках, ліфтах, невеликих магазинах, пекарнях, м'ясних крамницях, перукарнях і салонах краси.