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В Британии задержали эксминистра по подозрению в домогательствах - СМИ

Воскресенье, 2 августа 2020, 16:37

В Британии по подозрению в сексуальных домогательствах и изнасиловании задержали вероятно депутата от консерваторов, бывшего министра.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявляет Sunday Times. В полиции имя задержанного, имя и должность не указывают.

В полиции Лондона сообщают, что получили жалобу о 4 инцидентах, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованием, в эту пятницу.

"51-летний мужчина был задержан в субботу, 1 августа, по подозрению в изнасиловании. Он отпущен под залог и должен вернуться для допроса в середине августа", - сообщает полиция.

Отмечается, что инциденты произошли между июлем 2019-январем 2020 года в Венсминстере, Ламбете и Хэкни (районы Лондона).

По информации The Sunday Times, речь идет о нынешнем депутата британского парламента от консервативной партии, бывшем министре. Жалобу на него якобы подала бывшая сотрудница парламента, молодая женщина.

Представитель консервативной партии в комментарии СМИ сказал, что "такие обвинения воспринимаются очень серьезно", но не предоставил никаких дальнейших комментариев.

Темы: Великобритания


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