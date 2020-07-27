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После разговора Зеленского и Путина Минобороны обнародовало заявление о "всеобъемлющей тишине"

Понедельник, 27 июля 2020, 11:53

В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты.

Источник: пресс-служба Минобороны

Дословно: "Руководством Вооруженных Сил издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия".

Детали: В частности предполагается:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников;
  • создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
  • огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет сообщена ТКГ;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

В Минобороны объяснили, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить расстановку войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

Сообщается, что СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий.

Напомним:

  • Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау рассказала, какие меры будут применяться для усиления режима прекращения огня на Донбассе.
  • 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.
  • 26 июля президент Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассВооруженные силыОбъединенные силы на ДонбассеООС


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