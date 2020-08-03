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Польша оштрафовала "Газпром" почти на 50 млн евро по делу о "Северном потоке-2"

Понедельник, 3 августа 2020, 10:48

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию "Газпром" на 213 млн злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте регулятора.

"Президент UOKiK Томаш Хрустны назначил "Газпрому" штраф в размере почти 213 млн злотых - это результат отсутствия сотрудничества в расследовании, которое проводилось в связи со строительством газопровода "Северный поток-2". Такая обязанность является результатом европейских норм, на которых основывается польский акт о конкуренции и защите прав потребителей", - говорится в заявлении.

Дело касается строительства газопровода "Северный поток-2". В 2018 году UOKiK обвиняла шесть компаний в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: "Газпром", Engie (Швейцария), Uniper, OMV, Shell и Wintershall (все - Нидерланды). 

В начале 2020 года UOKiK обратился к "Газпрому" с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с другими компаниями, которые финансируют строительство "Северного потока-2".

В польском ведомстве отметили, что "Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы.

"Нарушение законодательства Польши - страны-члена Европейского Союза грозит финансовыми санкциями. По моему мнению, это преднамеренный поступок, который должен препятствовать продолжающемуся судебному производству. Поэтому я решил наложить штраф в размере почти 213 млн злотых. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по просьбе президента Управления, и она эквивалентна 50 млн евро", - сказал Хрустны.

Напомним, Суд Европейского Союза принял решение о том, что российский газопровод "Северный поток-2" должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

17 апреля 2019 года Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода "Северный поток-2", согласно заявлениям Nord Stream 2 AG завершили на 95%.

Прокладка газопровода "Северный поток-2" была остановлена ​​в декабре, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США, нацеленных на компании, предоставляющие суда для прокладки труб Nord Stream 2. Санкции США нацелены именно на более передовые суда, которые используют технологию самопозиционирования и не нуждаются в использовании якорей.

Читайте также: Санкции высшего уровня: остановит ли новый блок США достройку Nord Stream-2

Темы: ЕвропагазРосcия
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