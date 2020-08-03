Луцкий горсовет отбросил жесткий карантин и просит полицию не кошмарить бизнес

Луцкий городской совет решил не вводить в Луцке жесткий карантин несмотря на отнесение города к "красной зоне" государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Источник: "Волынские новости" со ссылкой на заседание внеочередной 90 сессии городского совета 3 августа

Детали: Депутаты рассмотрели проект решения о несогласии на введение дополнительных ограничений в связи с решением государственной комиссии ТЭБ и ЧС по отнесению Луцка к красной зоне эпидемиологической опасности распространения COVID-19.

Заместитель руководителя управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения Анатолий Свирский рассказал, что в Луцке насчитывается достаточно карантинных мер, которые эффективно действуют, поэтому необходимости вносить дополнительные меры, чтобы остановить экономику города, нет.

Поэтому предложено, чтобы в городе дальше действовали те карантинные меры, что и раньше, несмотря на решение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Поэтому в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт и др.

В субботу состоялось совещание, где обсудили все показатели по эпидемиологическому состоянию.

Профильный заместитель городского главы, депутат Константин Петрочук заверил, что "не нужно останавливать жизнедеятельность города", а решение комиссии ТЭБ и ЧС назвал противоречащим Конституции.

Также этим решением горсовет обращается к полиции с просьбой, чтобы та воздержалась от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

Петрочук заявил, что субъекты хозяйствования сами будут принимать решение о том, работать ли.

Городской совет, в свою очередь, будет предоставлять всем желающим юридическую помощь.

Депутат и советник городского главы Игорь Полищук отметил, что непонятно, по какому принципу Луцк отнесли к красной зоне.

Он заявил, что Луцк без государственной помощи является одним из образцовых городов в плане борьбы с коронавируса, а в ряде городов ситуация хуже, чем в Луцке – однако их отнесли к красной зоне.

По мнению Полищука, протокол государственной комиссии ТЭБ и ЧС незаконный, ведь согласно ст. 32 закона "О защите населения от инфекционных болезней" ограничительные противоэпидемические мероприятия устанавливают местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по представлению государственного санитарного врача.

По словам этого депутата, решение комиссии ТЭБ и ЧС противоречит законодательству и демонстрирует "правовой нигилизм".

Прекращение движения общественного транспорта, закрытие заведений общественного питания, магазинов, детских садов, других учреждений может осложнить ситуацию, считает Полищук.

Избранники общины поддержали проект решения, но призвали жителей города соблюдать масочный режим и безопасную социальную дистанцию в общественных местах.

От УП: Тернопольский городской совет параллельно отказалась снова вводить жесткий карантин в Тернополе: мол жители просили "не блокировать город" и не устанавливать режим "красной зоны". По словам мэра Сергея Надала, "такая блoкада города была разве что во времена татар".

Предыстория:

С 1 августа в Украине введен новый подход к адаптивному карантину из-за распространения болезни COVID-19, поэтому 31 июля страну поделили на 4 зоны по уровню эпидемической опасности. Красной зоной с 3 августа объявлены города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области. Всего в 8 областях есть красные, оранжевые или желтые зоны.

"Укрзализныця" объявила, что с 3 августа и на время пребывания Луцка и Тернополя в "красной зоне" в них временно не будут останавливаться поезда дальнего следования.

Власти и Луцка, и Тернополя сразу не согласились с решением центральной власти и заявили, что не будут усиливать карантин.

Министр здравоохранения Максим Степанов уверял, что политического подтекста в разделе на зоны нет, решение принимала комиссия ТЭБ и НС на основе 4 показателей. А заместитель министра, главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, что показатели учитываются за 5 дней подряд, поэтому Киев – в зеленой зоне, несмотря на большой прирост новых больных каждые сутки.

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